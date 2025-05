Aree Villa Bombrini, Alfonso e D’Angelo (Pd): “Consiglio di Stato boccia il Comune di Genova”

Genova. “Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile, ha respinto, perché improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso avanzato dal Comune di Genova contro la sentenza del Tar Liguria 1106/2021 che accoglieva l’opposizione di cittadine e cittadini di Cornigliano contro la variante che prevedeva un parcheggio temporaneo per camion nell’area di Villa Bombrini, destinata invece a un parco urbano e a servizi per la cittadinanza”. Lo dicono Simone D’Angelo, segretario del Pd di Genova e consigliere regionale della Liguria e Donatella Alfonso, consigliera comunale di Genova.

“Si tratta di una vittoria per Cornigliano e un riconoscimento della tenacia dei cittadini e delle cittadine corniglianesi per far rispettare i propri diritti e sventare la privatizzazione dell’area a favore di qualche operatore della logistica”, affermano D’Angelo e Alfonso.

“Nella vittoria dei cittadine e delle cittadine di Cornigliano, vediamo riconosciuto anche l’impegno del Partito Democratico – rivendicano – con il territorio e nelle istituzioni. Ora bisogna andare avanti. Bucci e Piciocchi volevano un’area per i Tir, da sostituire in futuro con un palasport che oggi risulta sovradimensionato e soprattutto alieno alle esigenze del quartiere”.

“Serve tornare al dialogo con il territorio per dare dignità a spazi comuni e risposte alle reali esigenze, com’è stato chiesto a gran voce ancora nella manifestazione di sabato scorso per rilanciare una vera riqualificazione di un quartiere in cui proprio la spinta delle Donne di Cornigliano ha portato, proprio vent’anni fa, alla chiusura della siderurgia a caldo senza però poi avere dalle istituzioni l’attenzione per un futuro di sviluppo che vada al di là di un restyling di facciata”, concludono i dem.