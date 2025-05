Vibrazioni a Sestri Ponente, aperto tavolo per gli indennizzi: ieri l’incontro tra istituzioni, aziende e

Genova. Ieri, giovedì 8 maggio si sono incontrate le associazioni rappresentative di alcuni dei cittadini che hanno patito disagi per le attività poste in essere per la palificazione dell’area di ampliamento del cantiere a Sestri Ponente e la struttura commissariale per la Ricostruzione di Genova, la Regione Liguria, il Comune di Genova, l’autorità portuale, le imprese interessate.

Secondo quanto comunicato da AssoUtenti, che appunto rappresenta parte di questi cittadini, l’incontro sarebbe stato “molto positivo ha messo al centro gli aspetti tecnici sui quali lavorare sia per i danni patrimoniali che non patrimoniali”.

“Al fine di approfondire le metodologie di valutazione dei danni e le modalità dei sopralluoghi che saranno effettuati congiuntamente dai tecnici delle parti – si legge nella nota stampa diffusa questo pomeriggio – è stato costituito un tavolo apposito per arricchire di contenuti il protocollo che verrà sottoscritto tra le parti e che stabilirà le tipologie degli indennizzi ed eventualmente dei risarcimenti (nel caso in cui si siano verificati comportamenti colposi) nonché la platea dei cittadini aventi diritto”.