Corso Europa, parte la manutenzione straordinaria su ponti e attraversamenti: aggiudicato il primo lotto

Genova. Dopo un lungo periodo di studio e di monitoraggi, sono pronti a partire i primi lavori di manutenzione straordinaria per i ponti e gli attraversamenti di corso Europa, l’arteria cardine della viabilità e mobilità del levante cittadino. La gara per aggiudicare l’appalto del primo lotto, infatti, è terminata, e il Comune di Genova ha emesso la determinazione dirigenziale per l’affidamento dell’incarico per un valore di circa 350 mila euro

A vincere l’appalto con un ribasso del 5.5% la genovese Manutenzioni e Costruzioni srl. L’intervento fa parte di un più ampio progetto di manutenzione delle infrastrutture viarie della “pedemontana” che da tempo presenta diverse segnali di ammaloramento delle sue opere d’arte: costruita a cavallo degli anni 50 e 60, il cemento che la sostiene mostra tutti i segni dei tempi e le nuove norme in materia hanno imposto approfondimenti e interventi di messa in sicurezza.

Nel frattempo l’amministrazione civica ha avviato una grande opera di monitoraggio degli oltre 600 ponti che costituiscono l’ossatura, talvolta nascosta, della rete urbana genovese: secondo la prima ricognizione effettuata da Tursi a Genova ci sono 620 tra ponti, viadotti e impalcati stradali. Ora bisognerà capire nel dettaglio lo stato di salute di ciascuno: le verifiche dovranno essere terminate entro il 30 giugno 2026, secondo le scadenze fissate dal ministero dei Trasporti. Il diktat è contenuto nelle linee guida fissate nel 2022 dopo il crollo del ponte Morandi, provvedimento che impone ai Comuni con più di 15mila abitanti di effettuare l’analisi dei rischi e attribuire una delle quattro classi di attenzione.

Interventi già in corso

Nel frattempo, però, gli interventi sul alcune opere sono già in corso, come per il viadotto di Nervi: dopo i monitoraggi e le ispezioni, e soprattutto dopo aver imposto in via cautelativa delle limitazioni alla viabilità, il Comune di Genova ha avviato il cantieri dei i lavori di manutenzione del cavalcavia di corso Europa a Nervi, la cui pila est è stata trovata in condizioni precarie. Un progetto che vale circa mezzo milione di euro con spese ci cantierizzazione che raggiungeranno i 421 mila euro.

E poi l’intervento in fase di definizione per la passerella di via Sartorio, il passaggio pedonale che attraversa corso Europa a Quarto e che da tempo è una osservata speciale a causa della sua condizione “visiva” per nulla rassicurante.