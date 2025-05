Via Pedullà, Bevilacqua (Lega): “Un atto vile avere strappato i manifesti del centrodestra”

Genova. “Questa mattina in via Pedullà, nella zona di Prato-Struppa, i genovesi hanno avuto un’amara sorpresa. Tutti i manifesti del centrodestra sono stati misteriosamente strappati via dalle plance elettorali a bordo strada. In bella evidenza sono rimasti tutti gli altri”. Lo ha dichiarato il capogruppo comunale della Lega Alessio Bevilacqua.

“Certo, al momento non si può sapere chi possa essere stato l’autore di questo vergognoso gesto. Però riteniamo che non sia stato un mero atto vandalico, perché altrimenti avrebbero strappato anche i manifesti delle altre forze politiche. Pertanto, questa azione appare un atto vile e una violenza che denota un inaccettabile odio antidemocratico nei confronti del centrodestra”.

“Un odio che nasce da un’ideologia evidentemente intollerante – dice Bevilacqua. Malgrado quello che è successo, oggi pomeriggio nuovi manifesti della nostra coalizione sono stati rimessi al loro posto. Auspichiamo che l’episodio non si ripeta di nuovo”.