Verso Sampdoria-Salernitana, numeri a confronto: blucerchiati ultimi come vittorie ma tabù trasferta per i campani

Solo nella giornata di ieri seimila biglietti venduti. Il popolo sampdoriano risponderà presente e sosterrà la squadra fino all’ultimo per spingerla a evitare il baratro della Serie C. Sampdoria che sarà da questa sera in ritiro anticipato. Sfida, arbitrata da Rapuano di Rimini, tra due squadre che ad aprile hanno cambiato allenatore per lo sprint salvezza. Ci è riuscito Pasquale Marino ma non Alberico Evani, i cui punti conquistati sono pochi alla luce degli scatti delle altre concorrenti, anche tenuto conto del fatto che le avversarie non hanno rose più attrezzate della Samp. Pesa la sconfitta di Carrara e il non aver battuto il Catanzaro in vantaggio di un uomo per mezzora.

Dai giocatori si attende una risposta all’altezza e dovrebbe bastare guardare il contorno per capire la portata dell’anomalia che sarebbe la Sampdoria in Serie C. Come ormai noto, perdere o pareggiare contro la Salernitana significherebbe essere a un passo dalla terza serie. In caso di K.O. la retrocessione ufficiale potrebbe arrivare domani. In caso di vittoria, invece, tutto sarebbe nelle mani della Samp contro la Juve Stabia.

Guardando alle ultime quattro partite, la Salernitana appare decisamente più in forma dei blucerchiati. La formazione di Pasquale Marino ha vinto tre degli ultimi quattro match. All’Arechi ha superato Sudtirol, Cosenza e Mantova. Ha perso invece al Picco contro lo Spezia. Nove punti conquistati contro i cinque della squadra di Evani. Tra l’altro, la formazione campana ha dimostrato di saper vincere gli scontri diretti. Cosa che è riuscita contro il Cittadella alla Samp ma non contro la Carrarese. La Sampdoria è la squadra che ha vinto meno in tutto il campionato, solo 7 successi come il Cosenza.

Ma i dati, che conteranno comunque poco se non nulla in una sfida quasi secca come quella di domani, dicono anche che la Salernitana ha vinto solo una partita in trasferta, lo scorso 6 ottobre quando un goal di Tello valse l’1 a 0 contro il Palermo al Barbera.

All’andata era finita 3 a 2 per i campani. Era ancora la Sampdoria di Pirlo. Al di là della sconfitta patita in rimonta sembrava comunque essere sbocciato il feeling tra Coda e Tutino, entrambi in goal e artefici dei rispettivi assist. La storia è andata diversamente ma domani sarà sempre Massimo Coda a guidare l’attacco della squadra di Evani con l’obiettivo di segnare per diventare re indiscusso all time della serie cadetta ma soprattutto per evitare una retrocessione che sarebbe una macchia terribile sulla carriera di mister promozione.

Rapporto differenza reti analogo: 37 goal fatti la Samp, 35 la Salernitana. I campani hanno incassato 46 goal a fronte dei 49 dei blucerchiati. Salernitana con 10 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte. Sampdoria con 7 vittorie 16 pareggi e 13 sconfitte.

Squadra arbitrale

Arbitro: Rapuano di Rimini. Assistenti: Rossi di Rovigo e Bahri di Sassari. Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Longo di Paola.