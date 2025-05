Verso Genoa-Milan, Vieira: “Con salvezza inizia una nuova fase, quella della responsabilità”

Genova. È arrivata la matematica salvezza per il Genoa e per Patrick Vieira, lo dice in conferenza stampa pre-partita col Milan, comincia una fase nuova: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ora inizia questa nuova fase che permette la responsabilità e l’orgoglio di aver sempre voglia di fare bene. Noi abbiamo responsabilità davanti ai nostri tifosi, al presidente, noi dobbiamo finire il campionato bene. Ho sempre detto che il punto forte sono i tifosi, ci sono stati sempre accanto in ogni momento e per questo dobbiamo avere l’attitudine giusta, dobbiamo continuare a giocare con intensità, voglia di vincere, giocare con energia”.

Il Milan è stata la prima squadra italiana di Vieira e il mister ha sempre detto che incontrare gente esperta come Maldini e altri gli è servito molto per costruirsi la mentalità da professionista. Sta cercando di trasmetterlo ai giovani del Genoa? “Sì ho imparato tantissimo, ho guardato, ho ascoltato e questo ha aiutato la mia carriera. È importante avere questa positiva esperienza a fianco. Ed è importante per me aiutare questa squadra a crescere. I giocatori esperti aiutano gli altri”.

Torna Otoa dopo la squalifica, nessuno recupera invece: no Cornet, no Ekuban, no Cuenca, no Onana, niente da fare anche per Malinovskyi.

Il fatto che chi è arrivato a gennaio abbia giocato poco ha forse complicato le scelte future: “Erano perfetti per noi questi giocatori, non hanno purtroppo aiutato tantissimo la squadra. Peccato che hanno giocato troppo poco”.

Ora che il Genoa è salvo Vieira può dire se ha mai avuto dubbi sul raggiungimento dell’obiettivo? “Non ho mai avuto dubbi, non sarei qui, ho sempre avuto fiducia in questo gruppo e con i giocatori abbiamo fatto un bel lavoro, ho fatto loro i complimenti sull’atteggiamento e il fatto che hanno lavorato con orgoglio, determinazione per salvare la società, anche lo staff ha aiutato i giocatori a massimizzare le loro performance. Abbiamo avuto la stabilità di avere questi risultati e adesso la responsabilità è sulle nostre spalle di finire bene queste prossime quattro partite. I tifosi, il presidente, la società lo meritano”.

C’è una partita in cui Vieira ha pensato che fosse la strada giusta? “No, tutte le partite sono molto importanti, non poteva mancare l’unità, dovevamo essere giusti sotto l’aspetto tattico, siamo stati tutti uniti, tutti verso lo stesso obiettivo, giocatori e staff hanno lavorato con determinazione e stabilità e il gioco ci hanno fatto prendere questi punti”.

La possibilità di Venturino dall’inizio è un’opzione che Vieira conferma, anche se non sa dire se sarà col Milan o con un’altra squadra. “Sono contento di quello che sta facendo in allenamento, dobbiamo però cercare di non metterlo in difficoltà”.

Finire bene quest’anno sarebbe il primo mattone per iniziare bene l’anno prossimo: “Dobbiamo continuare a lavorare con intensità, unità, sino all’ultima partita. Questa settimana ho chiesto ai giocatori la responsabilità, devono essere orgogliosi di questa maglia e giocare con l’intensità che abbiamo avuto sino a ora”.

Cos’è che non vorrebbe invece vedere, Vieira? “Il gruppo che molla, perché non ha mai mollato. Sono orgoglioso di come hanno lavorato. Sono quattro grandi partite quelle che restano, belle da giocare, noi dobbiamo sempre essere concentrati e l’abbiamo fatto questa settimana. Il Milan arriverà per vincere”.

E sul suo futuro Vieira sorride: “Io lavoro sempre per preparare il domani, col presidente e il direttore iniziamo a discutere dei giocatori per anno prossimo”.