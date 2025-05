Venturini ritratto a testa in giù, Fratelli d’Italia presenta un ordine del giorno: “Ferma condanna”

Genova. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia presenterà domani un ordine del giorno, su iniziativa del consigliere Gianmarco Medusei, per condannare i gravi atti verificatisi a Sarzana e Genova contro la memoria di Sergio Ramelli e Ugo Venturini: “Entrambi vittime dell’odio politico”.

“Nei giorni scorsi, nel centro storico di Sarzana, sono comparse scritte offensive nei confronti di Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975 da esponenti dell’estrema sinistra extraparlamentare”, dicono da Fdi.

“A ciò si aggiunge la diffusione, a Genova, di volantini relativi a una manifestazione prevista per il 16 maggio, in cui l’immagine di Venturini è stata ritratta a testa in giù, in un gesto provocatorio e irrispettoso”, continuano nella nota.

“Le forze dell’ordine, grazie al lavoro della Digos, hanno identificato e denunciato due giovani riconducibili all’area antagonista, ritenuti responsabili delle scritte, e accusati di danneggiamento aggravato”, ricordano da Fdi.

“Si tratta dell’ennesimo episodio – dichiara Medusei – che offende la memoria delle due vittime e cerca di riportare indietro il dibattito pubblico, anziché fondarlo sul rispetto e sulla verità storica. Gesti del genere, già visti anche in altre città come Sesto San Giovanni, non possono essere tollerati”.

Il gruppo in Regione di Fratelli d’Italia sottolinea che “simili episodi rappresentano una regressione culturale e morale, un attacco ai valori di convivenza e coesione sanciti dalla Costituzione”.

“La Repubblica si fonda sul lavoro, la dignità e la partecipazione democratica, – prosegue il consigliere – non sull’odio ideologico e sulla violenza di parte, perciò impegniamo il Presidente e la Giunta a condannare con fermezza gli atti avvenuti a Sarzana, a chiedere che sia assicurata la giusta sanzione nei confronti dei responsabili, e di dissociarsi pubblicamente dalle immagini che offendono la memoria di Ugo Venturini. Infine, rimane fondamentale riaffermare il principio secondo cui la memoria di tutte le vittime dell’odio politico deve essere rispettata da tutte le forze democratiche”.