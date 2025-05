Genova. La pellicola adesiva montata sulle vetrine prevedendo ciò che sarebbe successo non è servita. I tifosi del Genoa, ieri sera in corteo sino a piazza De Ferrari per festeggiare la retrocessione in C della Sampdoria, hanno vandalizzato SampCity, il negozio dei blucerchiati in via XX Settembre.

Rimosse le pellicole, le vetrine sono state riempite di adesivi, ma c’è chi ha fatto di peggio, i dipendenti questa mattina si sono trovati anche feci e urine umane da rimuovere per riuscire ad aprire.

La rimozione degli adesivi si è rivelata molto complicata, tanto che il negozio non è riuscito a rispettare l’orario di apertura. Le operazioni di pulizia sono in corso dalle 6 del mattino. Una enorme C è stata disegnata sulla pavimentazione storica della via e altre C sono state scritte a bomboletta sui muri.

Anche il negozio accanto è stato coinvolto: lumini e santini con le facce di Mancini, Manfredi, Ferrero e così via sono stati sistemati sugli scalini e appesi alla saracinesca.