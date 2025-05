Il 18 maggio la prima edizione del Vallescrivia Bike Day, evento di cicloturismo

Genova. La prima edizione del Vallescrivia Bike Day, manifestazione ciclistica non competitiva che attraverserà l’intera Valle Scrivia, si terrà domenica 18 maggio 2025. L’iniziativa è stata presentata oggi nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria e ha l’obiettivo di promuovere il territorio, favorire la mobilità e il turismo sostenibili e premiare la valorizzazione delle risorse locali.

L’evento, inserito nel Palinsesto di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, è promosso dai nove Comuni della Valle Scrivia partecipanti (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia), in collaborazione con l’associazione Wecare e con il sostegno di Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova.

“Il Vallescrivia Bike Day, evento alla sua prima edizione, deriva dalla collaborazione tra enti locali e dall’associazionismo e conferma la volontà comune di lavorare in maniera sinergica per lo sviluppo turistico e sostenibile dell’entroterra ligure – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria. – In un anno importante come questo, in cui siamo la “Regione Europea dello Sport”, la nascita di manifestazioni che valorizzano le eccellenze del nostro territorio attraverso lo sport è davvero un valore aggiunto per tutti noi. Domenica vivremo una bella giornata di sport: il clima sarà quello di una vera e propria “festa diffusa”, con l’importante obiettivo di unire la comunità e promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale della valle”

Il percorso prevede un itinerario panoramico, con 9 punti tappe nei vari Comuni coinvolti, dove sarà possibile assaporare le eccellenze gastronomiche e artigianali del territorio ligure. Il titolo dell’evento, “In sella alle emozioni” richiama al concetto di un’esperienza condivisa, capace di unire sport e promozione di un territorio ricco di identità e potenzialità, che caratterizza questa prima edizione della manifestazione.

È possibile trovare il programma dettagliato con orari, punti tappa e modalità di partecipazione sul sito internet dell’iniziativa e dell’associazione Wecare, oltre che sulle pagine Facebook e Instagram.