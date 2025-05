Università di Genova, Siamo Futuro vince le elezioni studentesche: eletti Agazzi e Forno

Genova. Si è conclusa con una ampia partecipazione la tornata elettorale per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell’ Università degli Studi di Genova. A emergere come protagonista delle elezioni è stata la lista Siamo Futuro, che ha ottenuto 2018 voti, superando di pochissimo Sinistra Universitaria, che ha raccolto 2014 preferenze per il Senato accademico.

Un risultato estremamente equilibrato, che ha però permesso a Siamo Futuro di conquistare i seggi destinati alla rappresentanza studentesca nei due principali organi decisionali dell’ Ateneo: il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. A rappresentare gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi nella governance saranno Alessandro Agazzi e Umberto Maria Forno.

Agazzi, neolaureato in economia e attualmente iscritto alla magistrale in amministrazione e finanza, è rappresentante uscente nel Consiglio di amministrazione ed è stato quindi eletto nuovamente negli organi di governo dell’ateneo ligure, a testimonianza della fiducia riposta nel suo operato da parte della comunità studentesca.

Forno, invece, è studente del corso di laurea in medicina e chirurgia, e con questa elezione entra per la prima volta a far parte degli organi di governo portando con sé la voce e le esigenze di una delle facoltà più popolose e complesse dell’ Ateneo.

“Sono grato per la fiducia ricevuta e per la possibilità di rappresentare ancore i miei colleghi come negli ultimi due anni – dichiara Alessandro Agazzi -. Abbiamo messo al centro del nostro programma il diritto allo studio da Imperia a La Spezia, il miglioramento dei servizi e la valorizzazione del ruolo degli studenti nei processi decisionali. Questa rielezione ci dà ancora più forza per portare avanti un’ idea di università generalista”.

Soddisfatto anche Umberto Maria Forno, che aggiunge: “Questa elezione rappresenta un segnale forte da parte della componente studentesca: vogliamo essere protagonisti della vita accademica e incidere sulle scelte che riguardano il nostro futuro. Il nostro obiettivo è costruire un’ università che ascolti davvero chi la vive ogni giorno, dalle aule agli ambulatori, dalle biblioteche ai laboratori”.