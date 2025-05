Genova. È stata inaugurata questa mattina alla scuola Tosca Bercilli dell’Istituto Comprensivo Teglia di Genova una nuova serra didattica, realizzata grazie al contributo della Fondazione Passadore 1888 e al supporto operativo della Fondazione La Stampa Specchio dei tempi, promotrice del progetto “Green Lab – Serre Didattiche”. Uno spazio pensato per avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità, della biodiversità e del rispetto dell’ambiente. La serra rappresenta una vera e propria aula alternativa in cui gli studenti possono imparare osservando i processi naturali, studiando il ciclo delle stagioni e approfondendo concetti come la fotosintesi.

La nuova struttura è stata realizzata su un’area fino a qualche mese fa in abbandono: la scuola, innescando la partecipazione di alunni, insegnanti e famiglie, ha ripulito la fascia, donandole nuova vita: dove prima c’erano erbacce e rovi, oggi sbocciano fiori e crescono zucchine in quelle che è diventato a tutti gli effetti un orto scolastico.

A guidare i ragazzi “Nonno Giuseppe”, un contadino oggi pensionato che in qualità di volontario ha condiviso il suo sapere ai ragazzi, guidandoli nella costruzione del loro orto. In pochi giorni di fatto Giuseppe è stato di fatto “adottato” dagli studenti, creando uno scambio intergenerazionale unico: “Questa è una splendida serra che si inserisce all’interno del nostro PTOF come progetto EduGreen – ricorda Maria Elena Tramelli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Teglia – Per noi è un valore aggiunto e straordinario prendersi cura e seguire nel tempo la semina. Con l’attesa e poi il raccolto. Un risultato incredibile arrivato anche con il contributo non solo dei docenti, molto motivati e attivi, ma anche di un nonno volontario che è stato assolutamente adottato e lui ha adottato noi. E quindi è il valore aggiunto anche quello di vivere in un territorio in cui di valorizza la transgenerazionalità, con la possibilità dell’imparare da un esempio concreto”

Il progetto ha puntato anche sulla formazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo, con l’obiettivo di fornire conoscenze specifiche su tematiche ambientali, agronomia scolastica e didattica esperienziale. Grazie a questo percorso, gli insegnanti hanno sviluppato un progetto di educazione ambientale, a partire dalle pregresse attività realizzate, che sarà attivato a dal prossimo anno scolastico. “Questa iniziativa non si limita a migliorare la qualità degli spazi scolastici, ma è un segnale tangibile dell’impegno condiviso dalle due fondazioni nel sostenere la crescita delle nuove generazioni, mettendo al centro un’educazione attenta all’ambiente e alla sostenibilità”