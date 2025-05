Ultras della Samp sotto casa di Niang: erano in gruppo e con i fumogeni

Genova. Qualche fumogeno, grida e insulti nella serata di mercoledì 14 maggio, intorno alle 21, sotto casa di M’Baye Niang.

Alcuni ultrà si sono presentati davanti all’abitazione del giocatore della Sampdoria protagonista in negativo della partita che ha sancito la retrocessione dei blucerchiati in Serie C, abitazione che si trova in un quartiere del levante genovese.

L’episodio è stato confermato dalle forze dell’ordine. I tifosi erano sette o otto, a bordo di alcuni scooter. Hanno lanciato alcuni fumogeni e si sono dileguati prima dell’arrivo della polizia.

La contestazione è durata pochi minuti, senza particolari conseguenze, salvo un po’ di tensione, ma è forse una delle più evidenti esternazioni di rabbia da parte della tifoseria nelle ultime ore.

Nessuna denuncia è stata sporta né da parte del giocatore né della società.