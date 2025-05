“U.S. Palmese”, giovedì 15 maggio a Genova doppio appuntamento con Antonio Manetti

Genova. Giovedì 15 maggio 2025, alle 18.30 al Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena (via Carlo Rolando, 15) e alle 21 al Cinema San Siro di Genova Nervi (via alla Chiesa Plebana, 5), il regista Antonio Manetti presenterà “U.S. Palmese”, il nuovo film diretto insieme al fratello Marco, con cui forma la coppia nota come Manetti Bros.

L’opera è una commedia sul mondo del calcio ambientata a Palmi, una piccola cittadina della Calabria, e vede come protagonista Don Vincenzo (Rocco Papaleo), un agricoltore in pensione che per risollevare le sorti della squadra locale organizza una colletta per ingaggiare Etienne Morville, uno dei più forti giocatori di Serie A. Il calciatore accetterà l’offerta anche con lo scopo di risollevare la propria immagine pubblica, fortemente compromessa dal suo pessimo carattere.

Dopo il musical “Ammore e malavita” (vincitore di 5 David di Donatello, tra cui “miglior film”) e la trilogia dedicata a “Diabolik”, i Manetti Bros., da sempre specializzati nel cinema di genere, si cimentano con il “film sportivo” «dove lo sport non è solo uno sfondo o un pretesto per parlare d’altro, ma l’anima stessa della narrazione» spiegano i due autori, che aggiungono «secondo noi un film sportivo è il film dove un dribbling, un passaggio riuscito o una spettacolare rovesciata portano avanti la storia, producono vere emozioni. E in questa favola calcistica, dove lo sport prova disperatamente a prendere il posto del business, è quello che abbiamo cercato di fare».

Altrettanto importante del calcio, è qui l’ambientazione: «Palmi è il paese di nostra madre, il paese dove abbiamo passato tantissimo tempo (a partire dalle lunghissime estati di tanti anni fa), il paese al quale sentiamo una profonda appartenenza. Insieme allo sport abbiamo scelto di raccontare l’anima e l’identità di Palmi che appartiene a una regione, la Calabria, raccontata da sempre in modo molto diverso da questo. Noi abbiamo semplicemente raccontato quello che abbiamo visto con i nostri occhi e che abbiamo vissuto. Senza mai sforzarci di raggiungere l’impossibile “oggettività” che probabilmente non esiste. Ne è venuta fuori una commedia leggera, una favola tenera, allegra e sportiva che è diventato, a sorpresa, il nostro film più personale» raccontano i Manetti.

“U.S. Palmese” sarà proiettato al Club Amici del Cinema anche sabato 17/05 (ore 15,30 e 21) domenica 18/05 (15.30 e 18.30), mentre al Cinema San Siro sarà riproposto sabato 17/05 (15.30 e 21), domenica 18/05 alle 21, sabato 24/05 e domenica 25/05 alle 18.