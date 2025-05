Tutte le tipologie di allarme casa: quale conviene?

La sicurezza domestica è una delle priorità delle famiglie italiane. È quanto emerge dai dati della terza edizione dello studio “Osservatorio sulla Sicurezza della Casa”: quasi un italiano su due ha il timore di subire un furto in casa e il 74,4% dichiara di sentirsi più tranquillo grazie alla presenza di dispositivi di sicurezza.

Quasi il 70% di coloro che nella vita hanno subito almeno un furto hanno dichiarato che al momento del reato non c’era nessuno all’interno dell’abitazione. Il 41% circa riferisce che gli oggetti rubati avevano un valore compreso tra i 1.000 e i 10.000 euro..

Considerando questi numeri, è chiaro che per molti installare un antifurto casa non è più considerato un optional, bensì una scelta necessaria per proteggere sé stessi e i propri beni. Vediamo quindi quali sono le opzioni disponibili al riguardo.

Allarmi wireless vs filari

Una delle prime domande che ci si pone al momento di scegliere un sistema d’allarme è: “meglio un sistema wireless oppure un sistema filare?”.

Gli allarmi wireless sono sempre più diffusi, grazie alla loro flessibilità e alla loro facilità di installazione. In effetti, rispetto a un sistema filare non richiedono cablaggi complessi e sono quindi una soluzione ideale per quelle abitazioni già arredate o per coloro che vogliono evitare interventi murari invasivi.

Inoltre, va sottolineato il fatto che un allarme wireless può essere spostato e riadattato facilmente in caso di trasloco.

I sistemi filari, al contrario, sono più adatti alle nuove costruzioni o alle ristrutturazioni importanti. Tra i loro pro c’è che sono meno soggetti a interferenze, offrono una maggiore stabilità nel tempo e richiedono una minore manutenzione legata all’alimentazione, poiché non dipendono da batterie. Tuttavia, comportano costi iniziali più elevati e tempi di installazione più lunghi.

Sistemi d’allarme integrati con domotica e smart home

Gli avanzamenti tecnologici degli ultimi anni hanno inevitabilmente portato a un’evoluzione anche nei sistemi di sicurezza. Si deve per esempio sottolineare l’integrazione con i sistemi di domotica e di smart home. Gli impianti di allarme più moderni si connettono alle videocamere, ai sensori di movimento, alle luci “smart” e agli assistenti vocali. Tutto questo è gestibile facilmente tramite un’apposita app installata sul proprio smartphone che consente tra l’altro di ricevere notifiche in tempo reale e programmare azioni automatiche.

Per esempio, quando il sistema rileva un’intrusione può inviare un alert allo smartphone, avviare la registrazione video e attivare l’illuminazione esterna. Questa integrazione aumenta non soltanto l’efficacia del sistema, ma dà la possibilità di controllare la casa ovunque ci si trovi.

Allarmi perimetrali, volumetrici e misti: a ciascuno la soluzione più adatta

La scelta tra un allarme perimetrale, uno volumetrico oppure uno misto dipende dalla configurazione dell’abitazione e dalle specifiche esigenze di ognuno.

Gli allarmi perimetrali sono progettati per rilevare tentativi di intrusione nelle aree esterne come terrazzi, giardini, vialetti ecc. agendo come prima barriera di protezione. Sono ideali per villette, case isolate o appartamenti con giardini.

Gli allarmi volumetrici, invece, controllano gli spazi interni e rilevano la presenza di movimenti sospetti all’interno delle stanze. Sono una scelta ideale per chi vuole controllare l’abitazione anche quando si trova al suo interno, magari durante le ore notturne.

I sistemi misti, come facilmente si può immaginare, combinano entrambe le soluzioni, offrendo un livello di sicurezza completo, sia all’interno che all’esterno della casa.

Il collegamento con la centrale operativa

Un ulteriore livello di protezione è garantito dal collegamento del sistema di allarme con una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In caso di allarme, gli operatori possono verificare l’evento e, se necessario, contattare i servizi di vigilanza o inviare una pattuglia privata. Questo tipo di servizio è particolarmente utile quando i proprietari non sono in casa o sono impossibilitati a rispondere alle notifiche.

Il vantaggio principale di questa opzione è la rapidità d’intervento e la possibilità di evitare falsi allarmi grazie alla verifica da remoto.