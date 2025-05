Genova “invasa” dai turisti, pienone negli alberghi e in centro città

Genova. Impossibile, in questi giorni, non farci caso: Genova, soprattutto il centro città e gli angoli da cartolina come Boccadasse, è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti.

Un esercito pacifico di molti italiani e moltissimi stranieri in t-shirt e cappellino, visto il clima decisamente estivo, brulicanti tra le piazze e i vicoli del centro storico alla ricerca di souvenir, di un pezzo di focaccia o di un tavolo libero al ristorante ma anche interessati alle mostre nei musei e alla visita delle dimore storiche.

Se si prova a prenotare una stanza in albergo per questo fine settimana il portale Booking segnala che le strutture di Genova sono occupate al 95%. Le soluzioni rimaste, peraltro, sono estremamente costose o lontane dal centro.

Molti dei turisti che affollano il centro di Genova sono croceristi. In questi giorni, in porto, c’era l’ammiraglia di Msc, ripartita da qualche ora, mentre fino a domani fa stanza al terminal traghetti Costa Smeralda, con oltre 5000 passeggeri in transito.

Tanti anche i turisti mordi e fuggi arrivati per godersi gli ultimi giorni di Euroflora e l’edizione speciale dei Rolli Days.

Estate in anticipo, ma ancora per poco…

La situazione meteo ha consegnato ai turisti (e ai genovesi) in città una Genova decisamente estiva. Temperature al di sopra della media stagionale, sole e tempo stabile sia sulla costa sia nell’immediato entroterra (salvo qualche temporale di calore, anch’esso tipico delle settimane agostane più che primaverili).

L’alta pressione, tuttavia, secondo quanto segnalato dal Centro Meteo Limet, dovrebbe indebolirsi progressivamente. Sabato e domenica ci sarà un aumento delle nuvole su tutta la Liguria e a partire da lunedì tornerà la pioggia. Giusto in tempo per la fine di questo periodo di ponti festivi.

Gli eventi a Genova nel fine settimana

Ultimo fine settimana per visitare la 13esima mostra Euroflora al Waterfront Levante. In esposizione le eccellenze florovivaistiche d’Italia e del mondo oltre a tanti eventi collaterali. Ad esempio, nel weekend, i palazzi, le ville e i giardini genovesi riapriranno le porte al pubblico per celebrare la bellezza della natura per i Rolli Days. Sabato, in via Garibaldi con palazzi aperti e musica fino a tarda sera.

Per i “locals”, fuori dal centro, torna l’appuntamento annuale a Sampierdarena con la processione solenne per le vie del quartiere in occasione della festa del Santissimo Salvatore e circa 100 banchi di merci varie e dolciumi, mentre nel ponente cittadino, a Sciarborasca, musica dal vivo, gastronomia e animazione per la sagra di primavera.

In piazza Matteotti c’è la fiera del libro, storica manifestazione che accompagna i genovesi fin dal 1926. Non solo libri ma anche dischi. Proprio davanti all’ingresso di palazzo Ducale dove sono in corso diverse mostre tra cui la novità delle foto del World Press Exibithion.