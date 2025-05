Turismo, i ponti di Primavera fanno il pienone. Assessore Lombardi: “Liguria da record con occupazione al 95%”

Genova. “Siamo estremamente soddisfatti per il grande successo registrato in Liguria nei ponti di fine aprile e inizio maggio con un’occupazione delle strutture ricettive rispettivamente del 93% (per il ponte del 25 aprile) e del 95% (per il ponte del 1 maggio)”.

“Grazie ad importanti eventi come Euroflora e i Rolli Days, che hanno celebrato la bellezza dei palazzi nobiliari genovesi e insieme le nostre riviere e i nostri borghi, centinaia di migliaia di visitatori sono stati accolti, confermando la Liguria come una delle mete più amate del panorama nazionale e internazionale. Un risultato straordinario, frutto di un lavoro di squadra che porta la nostra regione tra le prime in Italia”.

Lo ha ribadito l’assessore regionale al Turismo. “Continueremo su questa strada – ha concluso – per consolidare e far crescere il nostro modello di turismo sostenibile e accessibile e diffuso durante tutto l’anno”.