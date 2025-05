Tunnel Madonna della Guardia sul Cento Croci, da oggi ripresa dei lavori

Liguria. Riaprirà definitivamente entro metà giugno la galleria Madonna della Guardia lungo la SS 523 ‘Del colle di Cento Croci’, al termine dei lavori di adeguamento impiantistico e strutturale da parte di Anas con un investimento di circa 30 milioni di euro. Dopo la sospensione per le festività pasquali e i ponti di primavera, da oggi, lunedì 5 maggio, è stato ripristinato il cantiere per la fase finale con le chiusure notturne e il senso unico alternato nelle ore diurne dal lunedì al venerdì fino al 2 giugno compreso.

Dal 3 giugno il tunnel sarà aperto h24, con il solo senso unico alternato diurno dal lunedì al venerdì fino al 13 giugno. L’ultima fase del cronoprogramma è stata condivisa al tavolo tecnico tra Regione, Anas, Città Metropolitana, Provincia della Spezia e Comuni coinvolti.

“Siamo ormai nella fase conclusiva del cantiere per il tunnel che traguarda la sua definitiva riapertura entro metà giugno – ricorda l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – si è trattato di un intervento molto complesso per un’infrastruttura strategica per tutto il Tigullio e anche per il levante spezzino, con un investimento molto significativo di quasi 30 milioni di euro. L’elemento positivo – prosegue l’assessore – è stata certamente la piena condivisione di ogni fase di avanzamento dei lavori con il territorio, a partire dal suo avvio ad ottobre del 2023, valutando anche, in alcune fasi, l’opportunità di dilatare parzialmente i tempi dei lavori per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e turisti”.

Nel dettaglio, sotto il profilo tecnico, restano da completare i lavori di rivestimento illuminotecnico e lamiera drenante (realizzato all’85%) l’impianto di illuminazione, l’impianto antincendio e l’impianto di ventilazione (tutti realizzati al 95%).