Tumori della pelle, ospedale San Martino tra i primi in Italia a usare la chirurgia di Mohs

Genova. L’ospedale policlinico San Martino è tra i pochi centri in Italia – e il primo in Liguria – ad aver introdotto la chirurgia di Mohs, una tecnica innovativa e altamente precisa per trattare i tumori della pelle.

Rispetto alla chirurgia tradizionale, questa procedura si distingue per la sua elevata accuratezza nella rimozione del tumore, grazie all’analisi immediata del tessuto asportato al microscopio.

Durante l’intervento, il chirurgo plastico rimuove la lesione in modo molto mirato e la invia al laboratorio di anatomia patologica ospedaliera, dove un dermatopatologo esamina il tessuto per garantire che il tumore sia stato completamente eliminato. I risultati vengono comunicati al chirurgo in tempo reale, ad operazione in corso, per consentire il completamento dell’intervento senza necessità di ulteriori resezioni o sedute.

La procedura viene eseguita in giornata e prevede il ritorno a casa del paziente subito dopo l’operazione. Grazie alla sua altissima precisione, la chirurgia di Mohs risulta particolarmente adatta per rimuovere tumori in zone delicate e visibili, come il viso, dove è importante non solo asportare il tumore in modo efficace, ma anche preservare il più possibile l’estetica e la funzionalità dell’area trattata.