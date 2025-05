Genova. Fuga di gas questo pomeriggio, in seguito a lavori di scavo in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia.

L’emergenza si è generata a causa di un tubo di media pressione del metano lesionato dagli scavi che ha creato una importante fuga di gas.

I vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti insieme al personale di Ireti. Questi ultimi hanno provveduto alla riparazione, mentre i vigili del fuoco prestavano assistenza per la sicurezza. Traffico interdetto durante le operazioni.