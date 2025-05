Treni, modifiche alla circolazione sui treni da e per Genova sabato 24 e domenica 25 maggio

Genova. Nel fine settimana 24 e 25 maggio 2025, dalle ore 14:00 del sabato e per l’intera giornata di domenica, per lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Genova, i treni subiscono le seguenti variazioni:

• i treni Regionali di Trenitalia della relazione Genova – Acqui Terme sono cancellati tra le stazioni di Ge. Brignole e Campo Ligure Masone ed è istituito un servizio bus; i bus non effettuano fermata a Ge. Borzoli, Ge. Costa di Sestri P., Ge. Granara, Ge. Acquasanta e Mele. L’orario dei bus può variare in relazione alle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane assistenza;

• i treni Regionali di Trenitalia delle relazioni Genova – Novi Ligure/Arquata Scrivia non fermano a Ge. Sampierdarena e Ge. Rivarolo e/o modificano l’orario anche con anticipi. Inoltre, i treni R 12045 e R 12048 hanno origine/termine corsa a Ge. P. Principe, secondo periodicità;

• alcuni treni Regionali di Trenitalia dalla relazione Milano – Genova/Alassio/Sestri Levante modificano l’orario anche con anticipi;

• il treno R 2082, di Trenitalia Tper, circola come R 32504 e modifica l’orario. Domenica 25 maggio il treno R 2070, di Trenitalia Tper, circola come R 32506;

• i treni Regionali Veloci «Treni del Mare» di Trenitalia e Trenord delle relazioni Bergamo/Gallarate/Saronno – Taggia/Ventimiglia effettuano fermata straordinaria a Genova Piazza Principe, circolano con nuova numerazione e/o modificano l’orario anche con anticipi. Inoltre, domenica 25 maggio i treni RV 3085 e RV 3087, della relazione Gallarate – Ventimiglia, sono cancellati tra le stazioni di Gallarate e Rho e hanno origine/termine corsa a Rho per concomitanti lavori nella tratta Gallate – Rho, e il RV 3005 da Como S. Giovanni a La Spezia C.le modifica l’orario con anticipi e circola con nuova numerazione.

Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima dell’orario programmato dei lavori.

I canali di vendita delle Imprese Ferroviarie sono aggiornati.

Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali delle Imprese Ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e biglietterie.