Treni, in estate torna l’Espresso Riviera: da Roma a Marsiglia passando per Genova e la Liguria

Genova. Torna sui binari l’Espresso Riviera, il treno notturno di Fs Treni Turistici Italiani che quest’estate collegherà direttamente Roma, Genova e il ponente ligure con la Costa Azzurra, fino a Marsiglia. Il treno unirà Roma alla Francia, ma anche a Montecarlo, divenendo a tutti gli effetti un collegamento internazionale dedicato al turismo.

Il servizio sarà operativo a partire da venerdì 4 luglio fino a sabato 30 agosto 2025, con partenza ogni venerdì dalla stazione di Roma Termini e arrivo a Marsiglia nella giornata di sabato. Il viaggio di ritorno è previsto con partenza da Marsiglia il sabato e arrivo a Roma la domenica mattina.

Grazie al treno di FS Treni Turistici Italiani, anche i viaggiatori che partiranno da Genova – dove sono previste coincidenze con i treni in arrivo da Milano – potranno raggiungere la Francia senza effettuare cambi.

Il nuovo collegamento oltre a Genova Piazza Principe fermerà anche a Savona, Alassio, Imperia, Sanremo e Ventimiglia per raggiungere la Costa Azzurra dove si fermerà nelle seguenti località: Mentone, Monaco – Montecarlo, Nizza, Cannes, St. Raphael, Tolone e arrivare a Marsiglia.

Dalla Liguria i prezzi saranno particolarmente vantaggiosi e sarà possibile acquistarli a partire da 44,90 euro.

“Dal cuore dell’Urbe – è il commento dell’amministratore delegato di Fs Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa – parte un nuovo treno notturno che ripropone, in chiave turistica, la comodità dei grandi treni internazionali oggi scomparsi. L’Espresso Riviera partirà tutti i venerdì da fine giugno ai primi di settembre collegando Roma alla Costa Azzurra per poi ripartire il sabato in senso inverso. L’obiettivo è di intercettare non solo i vacanzieri in partenza dalla Capitale, sempre più alla ricerca di una variegata offerta di livelli di servizio a bordo treno, ma anche i flussi turistici verso il Ponente della Liguria, offrendo finalmente un servizio senza cambi da Genova verso Ventimiglia e la Francia. Il comfort è garantito anche nella configurazione giorno dei nostri treni Espressi grazie ai comodi salotti e posti a sedere di Prima e Seconda Classe e al servizio ristorante sempre attivo durante tutto il tragitto. Un nuovo modo di viaggiare mentre il mare scorre dal finestrino e ci si rilassa”.

“Un risultato storico e molto importante per la Liguria. Parliamo di un treno che collegherà la capitale, Roma, alla Francia, Marsiglia, attraversando tutta la nostra regione, favorendo l’arrivo di turisti – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Miglioreremo gli spostamenti attraverso movimenti agevolati tra Lazio, Toscana e Liguria e un interscambio facilitato con la Francia. In questo modo daremo un’altra opportunità ai già tanti turisti d’oltralpe di raggiungere il nostro territorio e di apprezzarne bellezze e peculiarità. Fin dall’inizio del mio mandato ho più volte richiesto un treno notturno che potesse collegarci comodamente alla capitale, giungendo fino in Francia. Ringrazio il gruppo ferrovie per aver raccolto questa sensibilizzazione al potenziamento di un servizio che sarà strategico. Sottolineo infatti l’utilità del viaggio notturno, con le cuccette o i vagoni letto, che garantirà all’utenza massimo comfort. Partiamo con questa sperimentazione estiva, ma stiamo lavorando per offrire questo prezioso trasporto ferroviario durante tutto l’anno. Operiamo costantemente per incrementare e potenziare i collegamenti tra la Liguria e le altre regioni, sia per chi si sposta per studio e lavoro, ma anche per il turismo che rappresenta uno straordinario volano economico per il nostro territorio. Vogliamo, inoltre, valorizzare l’utilizzo dei treni storici che hanno certamente un fascino particolare”.

A bordo è previsto il servizio ristorante e spaziosi scompartimenti letto. Durante la tratta notturna sarà possibile viaggiare in cuccette o vagoni letto, mentre da Genova il treno cambierà configurazione, assumendo un assetto diurno con salottini e posti a sedere di prima e seconda classe, per permettere ai passeggeri di godersi il paesaggio lungo la Riviera. Come su tutti gli espressi di Fs Treni Turistici Italiani, sarà possibile accomodarsi nel vagone ristorante per gustare la cena o la colazione grazie a un servizio bar sempre operativo.

L’Espresso Riviera si inserisce nel progetto di valorizzazione del turismo ferroviario, offrendo un’alternativa sostenibile e suggestiva per raggiungere alcune delle mete più affascinanti del Mediterraneo.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 24 maggio sul sito www.fstrenituristici.it e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, incluse le biglietterie di stazione, i distributori Self-Service e le agenzie di viaggio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web della società.