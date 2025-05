Treni, via libera alle richieste del Tigullio: ripristinati Intercity e Frecciabianca, Cinque Terre Express sino a Sestri Levante

Genova. Una fermata del Frecciargento anche a Chiavari e il ritorno dei Cinque Terre Express fino a Sestri Levante. Sono le richieste avanzate nel corso della riunione che si è tenuta giovedì tra l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, il Comitato pendolari Genova-Pisa-Genova, i sindaci di Sestri Levante e Rapallo, l’assessore ai Trasporti del Comune di Chiavari, Rfi e Trenitalia.

“Un incontro proficuo, con importanti novità per il miglioramento del trasporto ferroviario nel Levante ligure – ha detto Scajola – Abbiamo ascoltato le istanze del territorio lavorando congiuntamente con pendolari e amministratori. A partire dal 15 giugno, saranno riconfermati nove collegamenti del Cinque Terre Express, servizio essenziale per il territorio che verrà prolungato da Levanto fino a Sestri Levante. Inoltre, possiamo confermare che, con la conclusione dei lavori sulla linea tirrenica tra La Spezia e Pisa, dal 30 aprile sono stati ripristinati i regolari collegamenti per i servizi Intercity e Frecciabianca, comprese tutte le fermate preesistenti. Dal punto di vista della qualità del servizio sottolineo come l’introduzione di nuovi treni, con una media di età del materiale rotabile tra le più basse d’Italia, stia portando maggiore comfort e una migliore esperienza di viaggio per i pendolari. Un risultato che è stato confermato anche oggi dai pendolari stessi e dagli amministratori presenti”.

“Siamo soddisfatti di questa riunione convocata dall’assessore ai Trasporti della Regione Liguria – aggiungono i sindaci presenti -. Abbiamo avanzato le nostre richieste e ricevuto già alcune risposte importanti come il ritorno dei Cinque Terre Express fino a Sestri Levante e il ripristino della regolare circolazione per i treni a lunga percorrenza nel Levante a favore, in primis, di studenti e lavoratori”.

“Abbiamo cercato di far capire le necessità dei pendolari (lavoratori-studenti) e di tutto il territorio (turismo-indotto) appoggiati dai sindaci del Tigullio – hanno detto i rappresentanti del comitato, Cristiano Magri e Franco Volpi -. Ora attendiamo la conferma ufficiale da parte di Trenitalia della garanzia del mantenimento all’orario consueto del Fb 8605, e la possibilità di far fermare a Chiavari un Frecciargento nella fascia mattutina (06:00-07:30)”.