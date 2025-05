Treni, la soluzione per i pendolari liguri in estate: quattro bus Genova-Milano senza fermate

Genova. Due coppie di autobus aggiuntivi no-stop tra Genova e Milano dal 21 luglio al 29 agosto 2025, con periodicità dal lunedì al venerdì in coincidenza degli orari degli Intercity 652, 653, 675 e 679, ovvero i quattro treni più utilizzati da lavoratrici e lavoratori. Questo quanto ottenuto dalla Regione Liguria, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e i comitati pendolari, per far fronte ai lavori che interesseranno la tratta ferroviaria tra il capoluogo ligure e quello lombardo all’altezza del ponte Po di Bressana Bottarone. Nel succitato lasso di tempo, infatti la linea sarà totalmente interrotta con deviazione dei regionali via Mortara e dei treni a lunga percorrenza via Piacenza e conseguente aumento dei tempi di viaggio.

I bus sostitutivi impiegheranno circa due ore e mezza da Genova e Milano (e viceversa), quasi un’ora in più degli Intercity, ma mezz’ora in meno dei treni rallentati dalle deviazioni in programma.

“Questi autobus aggiuntivi rappresentano una vittoria per la Regione Liguria, le associazioni dei consumatori e i comitati pendolari – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Congiuntamente ci siamo fatti carico delle segnalazioni degli utenti che ogni giorno si recano da Genova a Milano per andare a lavorare e abbiamo chiesto e ottenuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite Trenitalia, questo fondamentale servizio extra per i cittadini liguri. Fin dall’inizio del mio mandato da assessore ai Trasporti ho sempre ricordato come i cantieri non debbano essere sinonimo di disagi a prescindere, ma occorra lavorare tutti insieme per cercare le migliori soluzioni possibili. Quello odierno è un esempio concreto di ciò. I lavoratori avranno a disposizione due coppie di autobus diretti per andare a Milano e tornare a Genova in coincidenza oraria con i treni abitualmente frequentati. Ringrazio il viceministro per aver accolto le segnalazioni avanzate dalla Regione Liguria che con questa operazione dimostra, ancora una volta, la massima vicinanza verso coloro che scelgono il treno come mezzo di trasporto. Attendiamo ora risposte da parte di Ferrovie anche per quanto concerne la richiesta di contenere i ritardi dei treni, durante la fase di cantiere, nell’ordine dei trenta minuti. Quest’ultima è stata ribadita da Regione Liguria nell’ultimo incontro avuto a Roma, insieme al presidente, con il ministero e i rappresentanti delle stesse ferrovie”.

“Questa decisione lenisce i disagi per le decine di pendolari che anche in estate si recano quotidianamente a Milano per lavorare – spiega Enrico Pallavicini, coordinatore dei pendolari della Genova-Milano -. Sarà di certo un periodo difficile, ma aver accolto la richiesta del comitato Genova-Milano e di Assoutenti, supportata fin dall’inizio dal prezioso lavoro svolto dall’assessore regionale ai Trasporti, rappresenta una grande sensibilità da parte di Trenitalia nei riguardi dei propri utenti più fidelizzati: gli abbonati”.

“Assoutenti fin dallo scorso dicembre ha sensibilizzato Trenitalia e Regione Liguria riguardo alla problematica dell’interruzione estiva della Genova-Milano, fornendo proposte ragionevoli e attuabili – commenta Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria-. Non era scontato raggiungere questo risultato, né quello di assicurare ai regionali deviati via Mortara tempi di percorrenza non troppo allungati. Un grazie è doveroso all’assessore ai Trasporti che ha capito fin da subito le problematiche e si è speso per alleviarle, ai rappresentanti della Direzione Business Intercity e al direttore della DPR Liguria di Trenitalia”.

Per i predetti bus aggiuntivi, come da richiesta avanzata, sarà prevista una fermata extra a Milano Famagosta e il prolungamento / arretramento su Genova Brignole per i servizi aggiuntivi degli IC 652 e 679. I posti saranno prenotabili tramite i sistemi di vendita di Trenitalia.

Questo l’elenco dei bus aggiuntivi:

IC 652 Genova Piazza Principe – Milano Centrale partenza bus alle ore 6.29 con arretramento a Genova Brignole e arrivo alle ore 9.10.

IC 653 Genova Piazza Principe – Milano Centrale partenza bus alle 7.19 e arrivo alle 9.45.

IC 675 Milano Centrale- Genova Piazza Principe partenza bus alle 16.50 e arrivo alle 19.20.

IC 679 Milano Centrale – Genova Piazza Principe partenza bus alle 17.45 e arrivo con prolungamento a Genova Brignole alle 20.28.