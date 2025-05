Traversi (M5s): “Rixi conferma la razzia ai danni delle Province e insulta i loro presidenti”

Genova. Con un candore che lascia quasi basiti, il viceministro alle Infrastrutture Rixi oggi in commissione ha confermato che la razzia messa in atto dal Governo nei confronti delle Province, con un taglio secco alle risorse destinate alle manutenzioni delle arterie provinciali, non è accompagnato praticamente da nessuna forma di compensazione finanziaria. Definirli vergognosi è quasi un complimento”.

Lo dichiara il deputato del M5s Roberto Traversi a margine del question time di oggi in commissione Ambiente.

“In questi giorni è circolata una narrazione profondamente sbagliata, secondo cui i fondi per la manutenzione delle strade provinciali sarebbero stati tagliati per finanziare il Ponte sullo Stretto di Messina – ha detto Rixi alla Camera -. È doveroso fare chiarezza: nessuna risorsa è stata sottratta alla viabilità secondaria per finanziare il Ponte. Il Mit, nel segno della responsabilità e dell’efficienza, ha introdotto un nuovo modello basato sulla rendicontazione reale degli interventi. Siamo pronti a verificare forme di reintegro dei finanziamenti per il 2025 e 2026, per garantire gli impegni fin qui sottoscritti e gli eventuali fabbisogni. Il nostro obiettivo è chiaro: tenere aperti tutti i cantieri, sia per la manutenzione delle infrastrutture esistenti che per la realizzazione delle grandi opere strategiche. A breve sarà definita la data di un incontro con l’Unione Province italiane e Anci per definire insieme nuovi criteri di assegnazione e rafforzare la collaborazione istituzionale”.

Per Traversi “emerge sia l’ipocrisia del Governo Meloni in generale sia della Lega nel particolare: per questi signori, i territori sono importanti solo quando non chiedono soldi. Grottesco che Rixi, nella foga di giustificarsi, abbia puntato il dito contro i presidenti di Provincia e delle Città metropolitane, ritenuti addirittura incapaci di mettere a terra i soldi per l’ammodernamento stradale. Curioso che li definisca incapaci: lo sa che molti di essi hanno la tessera della Lega di Salvini? Sa che sta dando dell’incapace alla sua stessa classe dirigente?”.

“Borseggiare le Province sui fondi relativi ad arterie che in migliaia di casi permettono a molti piccoli paesi in aree interne di non rimanere isolati, è semplicemente vergognoso. Come lo sono stati questi due anni e mezzo di Salvini al Mit, contrassegnati da sparate demagogiche, soldi buttati al vento, treni devastati, Tpl in agonia”, conclude Traversi.