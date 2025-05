Finisce il ponte, iniziano i rientri: code in A10 e A12, bollino rosso sino a sera

Liguria. Con domenica 4 maggio finisce il ponte del Primo maggio, con conseguenti code e traffico intenso dovuti ai rientri.

I primi, importanti disagi già in mattinata in A10, tra Albenga e Orco Feglino, con una coda che si è allungata per ben 14km,causa “traffico intenso”.

Code anche tra Arenzano e bivio A10/A26 Trafori, sempre per “traffico intenso”.

Il bollino rosso era comunque previsto per tutte le tratte liguri e per tutta la giornata: sino alle 19 in direzione Serravalle sulla A7, in direzione Genova sulla A10 e la A12 e in direzione Gravellona Toce sulla A26.