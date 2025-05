Terzo valico, gli indennizzi non accontentano i residenti. Confedilizia: “Sono inadeguati”

Genova. I primi a contestare sono stati i cittadini interessati dai cantieri per le grandi opere, contestando gli indennizzi offerti dal Cociv per il Terzo Valico. Gli importi offerti sono inadeguati e non tengono conto delle caratteristiche dei singoli appartamenti e degli effettivi disagi subiti. Ape Confedilizia, la maggiore associazione della proprietà immobiliare, ha preso a cuore le richieste dei cittadini e dei suoi soci. Partendo dal presupposto che il numero dei proprietari interessati dalle nuove opere pubbliche sarà ben superiore a quello di 3500 emerso recentemente.

Per Vincenzo Nasini, vicepresidente nazionale di Confedilizia e presidente di Ape Genova, e per Paolo Prato, presidente della Federazione Ligure della Proprietà edilizia e Presidente di Ape Imperia, la quantificazione dell’indennizzo che spetta ai privati non può essere autodeterminata dalla Pubblica Amministrazione. «Sono due i principi fondamentali di cui il Cociv negli indennizzi per il Terzo Valico non tiene conto. Il primo è che i soggetti danneggiati devono essere interamente indennizzati per i danni subiti e non essere costretti ad accettare una somma per evitare un lungo e costoso contenzioso. Il secondo e che la stima degli indennizzi deve avvenire casa per casa, valutando e stimando le singole situazioni di disagio subite dai proprietari e dagli inquilini. Purtroppo questo non avviene. Anzi, avviene il contrario» – sostengono Nasini e Prato.

I cantieri del Terzo Valico, com’è noto, impattano su molti quartieri genovesi come Certosa, Sampierdarena, Fegino. In tutti questi casi i proprietari ricevono un verbale di accordi con una somma predeterminata e sono invitati a sottoscriverlo con la formula “prendere o lasciare”.

“Questa situazione non crea uniformità di trattamento, ma al contrario una disparità perché non tiene conto delle caratteristiche intrinseche di ogni abitazione- continua Nasini – Per esempio, ad una distanza di 10 metri non si deve sopportare lo stesso inquinamento acustico di chi è a una distanza di 50 metri. E vi sono diversi casi in cui le limitazioni non si limitano alle immissioni di rumori, vibrazioni e polveri, ma riguardano anche la riduzione di vedute, del panorama e dell’accessibilità alla propria abitazione. «Le conseguenze sono, da una parte la limitazione delle responsabilità dei soggetti attuatori pubblici, dall’altra forti limitazioni alle facoltà comprese nel contenuto essenziale del diritto di proprietà dei privati danneggiati dalle nuove opere pubbliche – continuano Nasini e Prato – non è pensabile che, ancora oggi prevalga una logica fondata sul principio che il fine pubblico possa giustificare sacrifici non interamente compensati e che vi siano indennizzi apparentemente fondati su un principio di equità, ma nei fatti spesso irrisori, quindi lesivi della sfera giuridica soggettiva dei cittadini danneggiati dalle nuove opere pubbliche». Confedilizia Genova continua a mettere a disposizione dei proprietari di case danneggiati dalle nuove opere pubbliche uno sportello che offre consulenze su tutte le questioni che riguardano espropri, danni temporanei conseguenti alla cantierizzazione e i danni permanenti conseguenti alla presenza e all’esercizio delle nuove opere pubbliche”.