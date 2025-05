Terremoto in Serie B, la Sampdoria spera almeno nei playout e continua ad allenarsi

Genova. La Sampdoria in questo “strano” lunedì mattina è scesa sui terreni di gioco del Mugnaini per continuare gli allenamenti. Dopo il terremoto di ieri (domenica 18 maggio) che ha scosso la Serie B, con il caos del Brescia (leggi QUI), i blucerchiati si sono ritrovati oggi per continuare a tenersi in forma in vista dei possibili playout contro la Salernitana.

Venerdì la Sampdoria, post retrocessione a Castellamare di Stabia, era tornata a Bogliasco per una rapida sessione di allenamento che sembrava essere “punitiva” e funzionale a una contestazione da parte dei tifosi blucerchiati (che poi in realtà è avvenuta). Ma alla luce dei recenti fatti, di ieri pomeriggio, quei allenamenti potrebbero avere avuto un’altra motivazione. Probabilmente qualche indiscrezione sui possibili punti di penalizzazione del Brescia era circolata nell’ambiente, per questo staff e società avrebbero optato per far scendere i giocatori sui terreni del Mugnaini a campionato concluso.

L’udienza di primo grado alla procura federale per il Brescia sarà giovedì 22 maggio. Qualora dovesse essere riconfermata la penalizzazione dei 4 punti, sarebbe la Sampdoria ad affrontare la Salernitana per i playout (con Frosinone salvo). Ma c’è da tenere conto dei tempi tecnici relativi ai ricorsi (e gradi di giudizio) che il club lombardo potrebbe presentare.

Nel caso in cui invece la penalizzazione sarebbe sancita in 2 punti, la Sampdoria sarebbe retrocessa perchè, anche se a pari punti con il club lombardo, peserebbero i risultati negli scontri diretti (0-1 al Ferraris e 1-1 al Rigamonti).

Ma non è quindi da escludere un possibile allargamento del campionato a 22 squadre che significherebbe salvezza automatica per i blucerchiati. Non sarebbe la prima volta, infatti nell’estate 2003 la Serie B venne allargata a 24 squadre post caos Catania.

Quel che succederà lo si saprà tra qualche giorno, ora c’è solo da attendere ma nel frattempo la Sampdoria continua ad allenarsi.

Massimo Cellino: “Siamo stati truffati”

Con queste parole si è difeso ieri il patron del club lombardo che ha annunciato anche che “a seguito delle sconcertanti notizie di stampa emerse in data odierna e della conclusione delle indagini effettuate dalla Figc, per presunte irregolarità nei pagamenti, il Brescia Calcio S.p.a. comunica che ricorrerà in qualsiasi sede sportiva ed extrasportiva per tutelare la propria posizione ritenendo di aver adempiuto correttamente alle scadenze federali“.

Il Brescia sostiene di essere stato truffato da una società terza che era stata incaricata di pagare la parte contributiva rispetto agli stipendi dei giocatori.

Nel frattempo è stato rinviato il playout Frosinone-Salernitana che era in programma per questa sera.