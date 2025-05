Il festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis finalista al premio Cultura+Impresa

Genova. “Nel 2024 il Festival Testimonianze ricerca azioni ha compiuto 15 anni, e quale suggello migliore a questo importante traguardo che essere riconosciuti fra le migliori imprese culturali a livello nazionale?”.

“E’ con grande soddisfazione quindi che Teatro Akropolis, che da quasi venticinque anni opera a Genova, annuncia di essere fra i finalisti del premio CULTURA + IMPRESA 2025, il principale osservatorio italiano sul rapporto tra cultura e comunicazione d’impresa, promosso da Federculture e The Round Table in collaborazione con ALES. La sezione del premio a cui è candidata è l’Art Bonus grazie alla partnership fra Akropolis e Fondazione Compagnia di San Paolo. La XVI edizione di Testimonianze ricerca azioni è in programma a Genova dal 29 ottobre al 30 novembre 2025. Il premio, giunto alla sua dodicesima edizione, seleziona e valorizza ogni anno i migliori progetti culturali italiani realizzati in collaborazione con il mondo imprenditoriale, evidenziando come la sinergia tra cultura e impresa possa generare valore economico, sociale e reputazionale”.

“I vincitori saranno annunciati giovedì 3 luglio presso la Sala Azionisti di Edison, a Milano, al termine di un processo di selezione curato da 35 giurati, rappresentanti autorevoli del mondo della cultura, dell’impresa, della comunicazione e delle istituzioni”.

“Accanto a questo importante riconoscimento, Teatro Akropolis è l’unico teatro ligure ad aver conseguito nell’ultimo anno un doppio successo nell’ambito del PNRR, grazie a due progetti distinti ma profondamente interconnessi, che rafforzano la vocazione dell’ente a coniugare arte, innovazione e responsabilità sociale”.

“I bandi TOCC Digitalizzazione e Ambiente hanno premiato l’impegno di Teatro Akropolis nella valorizzazione del patrimonio artistico e nella sostenibilità. Il primo ha portato alla nascita di Heliopolis, archivio digitale delle arti performative con sede anche fisica a Villa Bombrini, sostenuto anche da Società per Cornigliano. Il secondo sosterrà la riqualificazione tecnologica della sala teatrale, con luci LED e attrezzature a basso consumo, promuovendo una gestione più sostenibile”.

“Questi risultati dimostrano che è possibile fare cultura in modo sostenibile ed efficiente, investendo sull’innovazione e restando radicati nel tessuto sociale» – afferma Clemente Tafuri, direttore artistico di Teatro Akropolis. – «Siamo orgogliosi di portare avanti un modello in cui la creatività non è mai fine a se stessa, ma genera valore, opportunità e impatto concreto”.

Teatro Akropolis si conferma una delle realtà culturali più dinamiche e innovative del panorama nazionale, dimostrando come la cultura possa essere un autentico motore di impresa, sviluppo e innovazione.