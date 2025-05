Superbanuoto seconda al Memorial Matteucci di Livorno

Livorno. Ottimi risultati per la SuperbaNuoto al 5° Memorial Matteucci, andato in scena lo scorso weekend a Livorno. Nella prima uscita stagionale in vasca da 50 metri, i biancocelesti liguri hanno conquistato il secondo posto nella classifica generale, alle spalle dei padroni di casa della Livorno Aquatics.

Soddisfatto il coordinatore tecnico di SuperbaNuoto Cristiano Guerra: «I risultati ottenuti sono stati particolarmente significativi e, in alcuni casi, sorprendenti, soprattutto considerando che si trattava della nostra prima uscita stagionale in vasca lunga. Molti atleti hanno centrato il tempo limite per i prossimi Campionati Italiani di Categoria e, come squadra, abbiamo dimostrato solidità e coesione a livello nazionale».

Guerra sottolinea anche il valore strategico di queste trasferte: «La partecipazione ad attività extra-federali si conferma fondamentale nel nostro progetto: uscire, confrontarsi con nuove realtà e mettersi in gioco è la strada giusta per crescere agonisticamente e trovare nuove motivazioni. È in contesti come questi che si costruisce il piacere della competizione, si acquisiscono consapevolezze e si alimenta la passione, ingrediente base di ogni percorso sportivo di valore, al di là del risultato».

I tecnici che hanno accompagnato gli atleti a Livorno pongono l’accento sullo spirito di squadra: «I ragazzi delle ‘sette sorelle’ sono sempre più affiatati, si stimolano a vicenda e crescono insieme. E la cosa più bella è vedere il gruppo che fa il tifo per il singolo: questo è lo spirito giusto».