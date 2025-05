Strappano il Rolex a un passeggero sul bus: rintracciati grazie alle telecamere

Genova. I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno arrestato due cittadini algerini di 19 e 26 anni per rapina in concorso e furto aggravato, denunciando cinque persone per invasione e occupazione di edifici.

La rapina è avvenuta tre giorni fa a bordo di un autobus ai danni di un 57enne cui era stato sottratto un orologio Rolex. I carabinieri sono riusciti a rintracciarli grazie ai sistemi di videosorveglianza installati sui mezzi Amt e lungo le vie del centro.

L’analisi delle immagini ha consentito di seguire il loro percorso e individuarli vicino a una palazzina. I militari hanno fatto quindi irruzione nell’abitazione scoprendo che era occupata illegalmente, dove, oltre ai due rapinatori, sono state trovate altre cinque persone, tutte straniere e irregolari sul territorio nazionale, che sono state denunciate per occupazione abusiva e per furto di energia elettrica.