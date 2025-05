Stop ai bus turistici tra Rapallo e Santa Margherita Ligure: “Obiettivo Ztl sino a Portofino”

Rapallo. Stop ai bus turistici sulla strada provinciale tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Lo prevede un’apposita ordinanza adottata dalla sindaca Ricci in vigore dal 30 maggio al 2 novembre.

Le limitazioni, in vigore tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00, valgono per i veicoli di categoria M3 (autobus adibiti al trasporto di persone) lungo il tratto della strada provinciale 227 compreso tra l’intersezione con l’Aurelia e il confine con Santa Margherita. Sono previste deroghe per i mezzi del trasporto pubblico, quelli delle forze dell’ordine e di emergenza, e quelli diretti alle strutture ricettive e turistiche di Santa Margherita e Portofino.

In una nota il sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio precisa che “da diversi giorni il Comune ha inoltrato richiesta di nulla osta a Città metropolitana per firma di analoga ordinanza sulla Sp39 per San Lorenzo. Attendiamo con fiducia risposta dell’ente proprietario della strada per procedere con la nuova regolamentazione”.

Da tempo il transito dei bus sulla Pagana creava criticità e congestioni nel periodo estivo. “L’iniziativa – si legge nel comunicato del Comune di Rapallo – si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione del modello di mobilità turistica sostenibile, a tutela dell’ambiente e della sicurezza stradale del Golfo del Tigullio, nato dall’accordo con i comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure e sviluppato in seguito alle analisi di studio affidate all’azienda Systematica srl. Un piano integrato di mobilità turistica, frutto di un’attenta analisi dei flussi turistici e del loro impatto sul traffico veicolare, nonché delle esigenze emerse per la gestione dei veicoli di grandi dimensioni”.

L’obiettivo per il futuro è istituire una zona a traffico limitato su base territoriale, coinvolgendo anche Portofino e Santa Margherita.

“Con l’adozione di questo provvedimento – dichiara la sindaca Elisabetta Ricci – l’amministrazione comunale di Rapallo compie un passo importante verso una mobilità più sostenibile, sicura e rispettosa dell’identità del nostro territorio. La limitazione alla circolazione degli autobus turistici nella zona di San Michele non è una misura isolata, ma parte di una visione strategica condivisa con i Comuni di Camogli, Santa Margherita e Portofino, con cui da tempo lavoriamo in sinergia per uno sviluppo turistico responsabile e moderno. Desidero ringraziare l’assessore alla Viabilità Antonio Piazza, il comandante Marco Delpero e la polizia locale e tutti gli uffici coinvolti per il lavoro svolto, così come i sindaci e le amministrazioni comunali dei territori limitrofi per la collaborazione attiva. Siamo certi che, grazie alla collaborazione di tutti gli operatori del settore e al senso di responsabilità dei cittadini, riusciremo a rendere Rapallo un modello di mobilità turistica sostenibile a livello regionale.”

“La tutela del Golfo del Tigullio, della sua vivibilità e della sicurezza stradale è per noi una priorità assoluta – le fa eco l’assessore alla Viabilità, Antonio Piazza – Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento costante dei flussi turistici, spesso accompagnato da criticità nella gestione del traffico, specialmente nei periodi di massima affluenza. Regolamentare il transito dei mezzi più ingombranti è quindi una scelta necessaria, maturata sulla base di dati e analisi tecniche approfondite. Questa è solo la prima fase di un percorso che ci porterà a definire una zona a traffico limitato condivisa, capace di valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio paesaggistico e di garantire una migliore qualità della vita per cittadini e visitatori”.