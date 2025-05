Genova. Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la “Stanza del Cinema”, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (Sncci) in accordo con la direzione del Ducale. Lunedì 5 maggio alle ore 17.30 nella Sala Borlandi della Società Ligure di Storia Patria, al piano terra, Andrea Bosco e Guido Reverdito aiuteranno i visitatori della “Stanza del Cinema” ad orientarsi nella proposta delle uscite in sala del mese di aprile.

A cominciare dalle ultime fatiche, in concorso al Festival di Cannes dello scorso anno, di David Cronenberg e Jia Zhangke, ossia il cimiteriale “The Shrouds – Segreti sepolti“, omaggio del maestro canadese alla moglie recentemente scomparsa, e il pot-pourri di “Generazione romantica“, in cui il cineasta cinese, Leone d’Oro per “Still life”, racconta venticinque anni di metamorfosi del suo Paese attraverso riprese effettuate ex novo e scampoli estratti dal resto della sua ricca filmografia.

Significativa la presenza francese, su cui svettano il prolifico François Ozon, che aggiunge un altro tassello alla sua galleria di ritratti femminili con l’autunnale “Sotto le foglie“, e l’aedo cinematografico di Marsiglia, Robert Guédiguian, il quale nel dolceamaro “La gazza ladra” schiera ancora una volta l’amata consorte Ariane Ascaride e l’inseparabile amico Jean-Pierre Darroussin. Non mancheranno importanti sodalizi italoamericani, come “Queer“, trasposizione firmata Luca Guadagnino della scandalosa novella di William Burroughs, e “Senza sangue“, adattamento del best seller di Alessandro Baricco ad opera di Angelina Jolie.

Infine spazio per uno dei beniamini del pubblico, Ian McKellen, alla guida del thriller britannico “Il critico – Crimini tra le righe“, un interessante esordio ambientato nel mondo del tennis, “Julie ha un segreto”, candidato per il Belgio all’Oscar per il Miglior film internazionale dello scorso anno, e lo spionistico “Black bag – Doppio gioco, ultima regia di Steven Soderbergh.

Gli appuntamenti con la “Stanza del Cinema” si svolgono il primo e secondo lunedì del mese per parlare delle pellicole uscite in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della settima arte. La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico e l’ingresso libero.