Tempesta la ex di messaggi minatori e si apposta sotto casa dell’amica: arrestato per stalking

Genova. I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito due arresti nell’ambito di diverse operazioni volte a contrastare reati quali stalking, maltrattamenti e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli interventi, coordinati dalle Compagnie di Genova Sampierdarena e Sestri Levante, hanno portato all’arresto di tre uomini italiani.

Un uomo italiano di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Genova Sampierdarena con l’accusa di atti persecutori e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, secondo quanto riportato dalla nota stampa dei carabinieri, non avrebbe accettato la fine di una relazione sentimentale e avrebbe inviato continui messaggi minatori alla ex compagna, arrivando ad appostarsi sotto casa sua. La donna, per sfuggire alla situazione di pericolo, si era rifugiata presso un’amica, ma l’uomo l’aveva raggiunta anche lì, tentando di entrare nell’abitazione e proferendo minacce di morte, spingendo la vittima a chiedere aiuto alle forse dell’ordine. I Carabinieri sono intervenuti prontamente, bloccando l’uomo e procedendo a una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di 50 grammi tra hashish e marijuana. L’arrestato è poi trasferito presso il carcere di Marassi.

Un ulteriore arresto, sempre nell’ambito del contrasto alla violenza in ambito familiare, è stato effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante. I militari sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di una donna che aveva avuto una violenta lite con il proprio convivente. Durante l’alterco, l’uomo le ha stretto il collo, provocandole una temporanea difficoltà respiratoria e lievi lesioni, per le quali ha dovuto ricorrere a cure mediche. L’uomo, un 30enne italiano, è stato arrestato per lesioni personali. Il Tribunale di Genova ha convalidato l’arresto e ha disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare