Sport a sostegno della disabilità, si chiude con oltre 400 elaborati il concorso scolastico di Panathon Genova

Genova. Sono oltre 400 gli elaborati letterari, filmati, grafici e multimediali presentati dagli studenti genovesi delle scuole elementari, medie e superiori che hanno partecipato al 21° concorso “Lo sport a sostegno della disabilità”, indetto dal Panathlon International Club Genova Levante con il patrocinio di Regione Liguria. L’iniziativa, che quest’anno figura tra le attività promosse nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, ha registrato numeri in crescita rispetto alla precedente edizione, quando furono presentati circa 350 elaborati.

Questa mattina l’assessore regionale allo Sport e alla Scuola ha consegnato al Panathlon International Club Genova Levante i trofei che saranno assegnati alle scuole vincitrici il prossimo 15 maggio, alle ore 15, nel Teatro Quadrivium di Genova. “Il Panathlon International da sempre è vicino al mondo giovanile e scolastico – spiega l’assessore –. A inizio aprile abbiamo rinnovato il protocollo d’intesa con l’associazione per la promozione e la diffusione sul territorio dei principi etici alla base di una corretta esperienza sportiva e l’iniziativa che presentiamo oggi è la dimostrazione della volontà comune di dare immediato seguito e riscontro all’intesa appena sottoscritta. Il concorso, che tocca l’importante e delicato tema dell’inclusione attraverso lo sport, ha visto la partecipazione e il coinvolgimento diretto di ragazzi con disabilità e quest’anno ha raggiunto numeri record, a testimonianza della qualità del lavoro sinergico tra il Panathlon International e Regione Liguria”.

“Lo scopo dell’iniziativa – conferma il presidente del Panathlon International Club Genova Levante Giorgio Migone – è fare comprendere e sottolineare l’importanza fondamentale dello sport per i giovani, uno strumento chiave per permettere a tutti di esprimersi e fare attività fisica a prescindere dalle abilità, in un clima di inclusione e aiuto reciproco. Fare sport comporta grandi vantaggi dal punto di vista dell’integrazione e della socialità, ponendo un freno al fenomeno dell’isolamento sociale che è, purtroppo, esistente in relazione alle nuove generazioni”.

“Al termine dell’edizione 2024 – conclude il presidente – alcuni fra i lavori più meritevoli sono stati esposti in mostra a Casa Italia, il villaggio azzurro dei Giochi Olimpici di Parigi: un riconoscimento davvero molto importante che ha rappresentato il saluto della città di Genova agli atleti coinvolti nella competizione olimpica”.