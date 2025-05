Spediporto Cup 2025, in moto la macchina organizzativa: appuntamento a giugno

Genova. È ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di calcio che lavorano nell’ambito marittimo. La Spediporto Cup giunge quest’anno alla sua sesta edizione e l’associazione degli spedizionieri, con il supporto di We Play Football, sta già lavorando alacremente per rendere ancora più spettacolare e divertente il torneo che si disputerà a partire dal mese di giugno.

Alla competizione parteciperanno squadre rappresentanti le case di spedizione ma è aperta, su invito, anche alle agenzie marittime, all’Agenzia delle dogane, ai terminal operators, in generale alle aziende dello shipping, alle aziende di trasporto e anche ai giornalisti.

Sarà possibile aggregare anche più aziende, fino a un massimo di tre, ma il nome della squadra dovrà richiamare quelli delle aziende che si sono unite.

Si tratta di un appuntamento ormai sentitissimo nel mondo marittimo dove, con agonismo ma anche tanto fairplay, le squadre si confrontano in sfide appassionanti e tecnicamente anche di ottimo livello.

La Spediporto Cup si è, dunque, ritagliata nel corso degli anni, un ruolo di assoluta importanza nel panorama dei tornei estivi.

Un risultato ottenuto grazie anche all’ottima gestione di una macchina organizzativa molto complessa. Questo ruolo è, da tre anni, rivestito con successo da Amanda Del Re, responsabile eventi, comunicazione, marketing di Spediporto e da Andrea Bagolini dell’ufficio contabilità.