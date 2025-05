Spaccio in un appartamento di Rivarolo, pusher arrestato grazie all’app YouPol

Genova. Un 52enne belga è stato arrestato con l’accusa di spaccio dalla polizia dopo la segnalazione da parte di un cittadino sull’app YouPol.

L’intervento a Rivarolo. Un residenti ha notato uno strano via vai in un appartamento e ha segnalato via app. Gli agenti si sono appostati e, dopo aver visto alcune persone entrare e uscire con fare sospetto, sono intervenuti.

Gli investigatori hanno trovato l’uomo in possesso di 15 grammi di cocaina, di due bilancini di precisione e di 2.300 euro. Fissata per sabato mattina la direttissima.