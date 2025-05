Soluzioni d’arredo firmate LAGO: il Made in Italy che ridisegna gli spazi contemporanei

LAGO è un’azienda italiana che, dal 1976, ridefinisce il concetto di arredamento contemporaneo, attraverso soluzioni modulari, sostenibili e dal design raffinato. Fondata da Giuseppe Lago e cresciuta su solide radici artigianali, l’impresa ha saputo evolversi in un marchio internazionale, portando l’eccellenza del Made in Italy in oltre 20 Paesi.

Oggi, LAGO vanta una rete composta da più di 500 punti vendita selezionati, e può contare su un team impegnato nella progettazione e realizzazione di arredi pensati per interpretare le esigenze del vivere contemporaneo.

Le collezioni includono soluzioni per ogni ambiente: cucine, soggiorno moderno, camere da letto, librerie e pareti attrezzate, tutte caratterizzate da un design modulare e linee essenziali che esprimono un’eleganza senza tempo. Ogni prodotto è pensato per adattarsi agli spazi, evolversi con essi e rispondere alle necessità di chi li vive, offrendo infinite possibilità di configurazione.

La modularità costituisce un concetto fondamentale nell’offerta LAGO. Gli arredi, personalizzabili e flessibili, sono concepiti per creare composizioni uniche, in grado di valorizzare ogni ambiente: dalle abitazioni private fino a negozi, hotel e boutique. Allo stesso modo, il design non viene inteso come una semplice questione estetica, ma come un potente strumento di trasformazione sociale.

A distinguere LAGO è anche il forte impegno verso la sostenibilità ambientale. L’azienda seleziona esclusivamente materiali eco-compatibili, ottimizza i processi produttivi per ridurre gli sprechi e adotta pratiche industriali rispettose dell’ambiente. Ogni fase della lavorazione, dalla progettazione alla logistica, è pensata per garantire la massima efficienza e il minimo impatto ecologico.

Parallelamente, LAGO ha investito in modo significativo nell’innovazione digitale, sviluppando strumenti interattivi che migliorano l’esperienza del cliente e semplificano la progettazione. Il configuratore online permette di esplorare le collezioni, personalizzare le composizioni e visualizzare in tempo reale le soluzioni d’arredo, offrendo un’esperienza immersiva e intuitiva.

A partire dal 2006, l’azienda ha intrapreso un percorso di espansione internazionale che l’ha portata a consolidare la propria presenza in Europa e nel mondo. Una crescita accompagnata da un rafforzamento della rete commerciale, e da una strategia orientata all’innovazione digitale e alla sostenibilità.

Con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, LAGO continua a innovare, mantenendo salde le sue radici artigianali e la sua visione di un design capace di migliorare la vita quotidiana.

L’espansione internazionale e l’adozione di tecnologie digitali rappresentano solo l’inizio di un percorso che vede l’azienda protagonista di un nuovo modo di abitare, in cui modularità, sostenibilità e stile Made in Italy si fondono per dare vita a spazi unici, eleganti e raffinati.