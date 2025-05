Socrem rinnova il cda, Malcotti confermato presidente all’unanimità: “Pronti a collaborare con il Comune”

Genova. Dopo un’assemblea molto partecipata, che per la prima volta nella storia di So.Crem si è chiuso con un voto all’unanimità, questo pomeriggio è stato nominato il nuovo cda della Società che ha appena compiuto 120 anni. Presidente è stato confermato Ivano Malcotti, che ha guidato So.Crem negli ultimi anni.

Esperto di servizi cimiteriali e funerari ha divulgato l’aspetto culturale- sociale, in rete con Associazioni e centri della città. Vicepresidente con delega alla formazione è Linda Alfano, specializzazione in Criminologia e Psichiatria Forense. Professore presso l’Università degli Studi di Genova. Consulente Tecnico per conto di diversi Tribunali. Maria Galasso, professore di Lettere, Teologia. Arte; ricercatrice con esperienza organizzativa in diversi ambiti del Ministero della Pubblica Istruzione, è segretaria con delega al coordinamento amministrativo. Del cda fanno parte anche Serafino Oscarino, Stefano Vignolo, Pierfranco Raffelli, Massimo Minetti, Carlo Rivolta, Rosa Gemma Ciliberti.

“Il cda è composto di grandi professionisti attivi in città. So.Crem resta una società apolitica; anche se molti soci sono scesi in campagna elettorale contro la vecchia amministrazione e siamo contenti della vittoria di Silvia Salis. Dal 2022 Socrem è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Ha 13 dipendenti e al di là dell’attività primaria, organizza e promuove attività culturali e solidali, oltre che qualificati corsi di formazione. Consapevole dell’importanza sociale del proprio ruolo di incaricata di Pubblico Servizio, sostiene e promuove la scelta cremazionista in nome della civiltà e del progresso ed ha il compito istituzionale di attestare la volontà dei suoi Soci. Opera nel rispetto della dignità del defunto, secondo una linea etica fondata sui principi di libertà, uguaglianza, continuità, trasparenza, riservatezza, tutela dell’ambiente e rispetto delle norme di sicurezza. Non persegue fini di lucro, si sostiene con l’esercizio della propria attività e grazie al contributo dei Soci che si esprime in forma di quote, donazioni e oblazioni”.