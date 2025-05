Soccorso in mare, l’esercitazione congiunta dei vigili del fuoco con sezione navale e reparto volo

Genova. Si è svolto stamane, nello specchio acqueo di fronte a Genova, un addestramento congiunto tra Sezione Navale dei Vigili del Fuoco ed il Reparto Volo.

Le manovre hanno riguardato per lo più l’imbarco e lo sbarco dall’elicottero alla motonave e viceversa, sia in movimento che ad imbarcazione ferma. Questo, ha permesso all’equipaggio dell’elicottero sia sommozzatore che elisoccorritore, di essere preparati ad un eventuale soccorso in mare.

Soccorso che risulta avere una certa frequenza di accadimento e rischio elevato.