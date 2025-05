Skymetro, via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici: cosa succede adesso

Genova. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato parere favorevole all’unanimità al progetto dello Skymetro a Genova. La notizia è stata diramata con una nota del Mit.

“Un via libera decisivo che consente di proseguire rapidamente con l’iter verso l’affidamento dei lavori – si legge nella nota – un’opera strategica perché destinata a rivoluzionare la viabilità della Val Bisagno, una delle aree più congestionate della città. Un salto di qualità per la mobilità urbana, un segnale concreto affinché la Val Bisagno torni al centro”, conclude la nota.

Il parere del Consiglio dei lavori pubblici, dopo l’ennesimo rinvio, era atteso a fine aprile. Ma anche in quella data, dall’organismo del ministero per le Infrastrutture e trasporti erano state chieste ulteriori integrazioni relative al progetto, uno dei più discussi tra quelli che interessano il futuro di Genova.

Oggi, stando alla nota del Mit, la metropolitana sopraelevata Brignole-Molassana ha ottenuto l’agognato semaforo verde da Roma, dopo che le versioni precedenti del progetto erano state bocciate per una serie di criticità che avevano allungato i tempi dell’iter.

Nell’ultimo progetto presentato dal Comune, parte di quelle criticità sono state superate prevedendo l’abbattimento della scuola Firpo in un domino di operazioni che include anche l’area del carcere e altri edifici pubblici della Val Bisagno.

Skymetro, via libera del Mit. Cosa succede adesso?

I tempi sono rapidi ma non immediati. Incassato il parere favorevole, si riaprirà la valutazione d’impatto ambientale in Regione con l’obiettivo di chiudere una volta per tutte la conferenza dei servizi. A quel punto la pratica dovrà passare in Consiglio comunale per l’apposizione del vincolo preordinato agli espropri.

E solo allora – sempre che nel frattempo non si sia insediata una giunta intenzionata a bloccare tutto – si potrà partire sulla gara, contando sui 398 milioni sufficienti solo a finanziare il primo lotto da Brignole a Ponte Carrega. In caso contrario l’iter autorizzativo dovrà essere archiviato.

Proprio nell’intervista pubblicata oggi da Genova24, il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi, affermava che, se venisse eletto sindaco, la gara per lo Skymetro sarebbe la prima pratica sulla scrivania.