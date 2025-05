Skymetro, la prima mossa di Salis: “Chiederò una proroga di sei mesi per studiare un altro progetto”

Genova. Una proroga di sei mesi rispetto al termine fissato dal ministero dei Trasporti per aggiudicare l’opera. È la prima mossa che la nuova sindaca di Genova Silvia Salis intende fare per gestire la partita dello Skymetro, il progetto di metropolitana sopraelevata in Valbisagno che ha ricevuto il via libera dal Consiglio superiore dei lavori pubblici una settimana prima delle elezioni senza però aver traguardato né la fine dell’iter autorizzativo né tantomeno la gara per l’assegnazione dei lavori.

“Chiederò innanzitutto una proroga dei termini per studiare un altro progetto – annuncia Salis nella lunga intervista con la redazione di Genova24 -. Ci hanno messo tre anni, quattro progetti e 14 milioni per presentare una cosa allucinante, quindi secondo me si può fare di meglio. Hanno chiesto proroghe per qualsiasi cosa. Ci sono progetti che dovevano finire anni e anni fa e che hanno ottenuto un’ulteriore proroga. Per cui ora mi devono spiegare se è possibile che io abbia tre mesi per decidere cosa fare con lo Skymetro, se no perdiamo i soldi. Questo sarebbe un ricatto”.

L’obiettivo della sindaca, come chiarito in campagna elettorale, è bloccare il progetto portato avanti dall’amministrazione Bucci-Piciocchi e allo stesso tempo mettere in salvo il finanziamento da 398 milioni di euro concesso nel 2022 dall’allora ministro Giovannini. Il genovese Edoardo Rixi, che oggi gestisce quel dicastero da numero due di Matteo Salvini, era stato chiaro negli ultimi giorni prima del voto: se Tursi blocca l’opera i soldi tornano a Roma. E lunedì sera, dopo aver commentato la sconfitta alle comunali, ha usato parole ancora più cristalline: “Se non vuole farlo, io lo definanzio“.

Ma Salis non teme il suo interlocutore: “Ora che siamo usciti dalla propaganda elettorale – spiega – bisognerà sedersi al tavolo con il ministro delle Infrastrutture e la sindaca della sesta città d’Italia. Si entra in un livello politico diverso. Lì si capirà qual è il progetto che si può finanziare, che spazio c’è per finanziare un altro tipo di progetto. Ma parliamo di spazio reale, non delle interviste di Rixi. In questi mesi abbiamo visto un viceministro che ha passato la sua giornata a fare interviste su di me. Secondo me ci sarà da creare un nuovo tipo di paradigma. Secondo me dello spazio c’è”.

Ma che tipo di alternativa proporrebbe il centrosinistra, ammesso che si aprano spazi di dialogo col ministero? Proprio a Genova24, nell’intervista pre-elettorale, Salis aveva parlato non del tram chiesto a gran voce dai comitati, di una “metropolitana a raso“, idea vagliata anche in passato ma sempre esclusa per le sue notevoli complicazioni tecniche. Una su tutte, a parte i problemi di spazio: a causa del segnalamento ferroviario, ogni incrocio con un ponte dovrebbe essere gestito con un passaggio a livello.

“Il progetto non è banale, va rischiato – ammette la sindaca -. Bisognerà chiamare tecnici realmente validi e non gente che fa quattro progetti in quattro anni, ma la speranza è che, col nuovo piano di bacino, si possa spostare il passaggio sul Bisagno, cioè allargarsi sul Bisagno e non toccare la strada, perché poi c’è anche il tema dei parcheggi. Penso che la soluzione da trovare sia molto complessa e che loro abbiano trovato questa soluzione grossolana proprio perché una soluzione alternativa richiede troppo sforzo. Non è neanche detto che poi non si debba passare a un altro tipo di soluzione“.

Ma a quel punto, se si dovesse andare allo scontro totale, tra la rinuncia ai 398 milioni statali (che potrebbero essere un’occasione irripetibile) e l’esecuzione dello Skymetro cosa sceglierebbe? “Noi non lo facciamo lo Skymetro in quel modo lì – ribadisce Salis -. Non posso accettare che ci siano persone che vedono passare un treno a due metri dalla loro finestra. Avete visto le foto? Marassi è finita, le case di Marassi puoi buttarle via. Quel progetto per me non esiste, tanto più che non è finanziato perché mancano 200 milioni e non è una banalità”. E poi c’è la prevista demolizione dell’istituto Firpo-Buonarroti: “Non posso concepire che si butti giù una delle scuole più belle di Genova, con palestre, auditorium, attività sportive. È grottesco. In più quei lavori non permetterebbero di ristrutturare davvero lo stadio, e io non ho rinunciato agli europei di calcio”.

Dunque il primo obiettivo è ottenere dal Mit l’ennesima dilazione delle scadenze (Bucci dichiarava che i lavori sarebbe partita a fine 2024 per completare l’opera entro il 2027) per guadagnare almeno qualche mese di tempo e uscire dall’impasse. Intanto la conferenza dei servizi in Comune è ancora aperta, così come la valutazione d’impatto ambientale in Regione, dove sono pervenute le prime osservazioni (c’è tempo solo fino al 30 maggio). Il termine perentorio per sottoscrivere l’obbligazione giuridicamente vincolante, dopo le varie proroghe concesse all’amministrazione uscente, è dicembre 2025. Salis vorrebbe portarlo a giugno 2026.

“Chiederò sei mesi di proroga – conferma -. Nel frattempo, chiaramente, va studiato un sistema di potenziamento della mobilità in corsia protetta per dare una risposta immediata“. In altri termini la giunta Salis potrebbe puntare, almeno in una prima fase, sul progetto degli assi di forza, lasciato in eredità dal centrodestra, che la neosindaca riconosce come “valido, perché non bisogna dire che hanno fatto tutto male, ma se alla fine il 50-60% del percorso non è in corsia protetta, sono degli autobus che non risolvono assolutamente niente”. Il piano d’esercizio attuale prevede in Valbisagno un bus ogni 3 minuti e alcuni nuovi tratti di corsia riservata, ma sono state stralciate Ztl e modifiche alla viabilità per andare incontro alle lamentele del Municipio.