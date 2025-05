Skymetro, Pastorino (Pd): “”Interrogazione a Salvini per capire se il parere positivo esiste e con quali prescrizioni”

Roma. “Il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici allo Skymetro, annunciato ieri dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in piena campagna elettorale a Genova e tema di punta del centrodestra, desta non poche perplessità. Nella mia interrogazione al ministro chiedo intanto se davvero questo parere esista e se è vero che esiste, quali siano le prescrizioni in esso contenute. Solo a febbraio dello scorso anno – in risposta a una mia interrogazione – il ministero rispondeva sconfessando quel che era stato annunciato dall’amministrazione comunale allora guidata da Marco Bucci. Visto il conclamato pasticcio e rimbalzo di comunicazioni discordanti, chiediamo quindi che vengano rese note le prescrizioni e che vengano comunicate le reali tempistiche di svolgimento dei lavori”.

Così nell’interrogazione presentata dal deputato del PD ligure Luca Pastorino e sottoscritta anche dal collega Alberto Pandolfo dopo l’annuncio del 19 maggio del disco verde per il discusso progetto dello Skymetro a Genova.

“Pur consapevoli che sia necessario intervenire sulla mobilità pubblica per migliorare i collegamenti da e per la Valbisagno, restano gli evidenti ostacoli che attendono risposte: l’abbattimento di una scuola che oggi è frequentata da 900 studenti, la capienza inferiore e il tragitto diversi rispetto a quanto prospettato in fase iniziale, gli interventi che coinvolgono tutta l’area e diversi altri edifici, oltre all’aumento delle risorse necessarie che passano da 398 a 600 milioni di euro per un’opera che potrebbe vedere la luce non prima del 2033”, conclude Pastorino.