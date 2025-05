Valbisagno, lo Skymetro cancella i parcheggi di Top Store: “Rischio licenziamenti e chiusura”

Genova. Lo Skymetro in Valbisagno elimina i parcheggi di Top Store, il grande negozio di casalinghi in lungobisagno Istria, proprietà della società Cime, e i titolari scrivono al Comune di Genova paventando la chiusura dell’attività commerciale. È quanto si legge in una delle osservazioni arrivate negli scorsi giorni alla Regione Liguria nell’ambito della fase pubblica (oggi in chiusura) della valutazione d’impatto ambientale, uno degli ultimi passaggi dell’iter autorizzativo.

Tra le procedure d’esproprio attivate dal Comune c’è anche quella che riguarda i parcheggi pertinenziali del capannone industriale, interessati della viabilità e dall’accesso al nuovo locale tecnico a servizio della metropolitana sopraelevata. Si tratta di un’area in gran parte privata e per un piccolo tratto data in concessione gratuita da parte dell’amministrazione. Come ricorda la società nella missiva firmata dal legale rappresentante Paolo Accetta e dall’avvocata Sarah Garabello, quei posteggi sarebbero “vincolati in modo permanente” all’immobile acquistato nel 2000 e “strettamente funzionali all’attività commerciale”.

“L’eventuale esproprio delle suddette aree – lamenta Cime opponendosi alla procedura – sarebbe fronte di un esponenziale danno per lo svolgimento dell’attività commerciale, atteso che l’eliminazione dei posti auto comporterebbe l’impossibilità di posteggiare, non essendoci altre aree al momento disponibili e accessibili all’immobile e all’attività. Ciò sarebbe causa per un verso di una notevole perdita di lavoro e di conseguenza degli incassi, con possibile licenziamento di addetti e dipendenti, per altro di una consistente svalutazione economica dell’immobile. È in re ipsa che un’attività commerciale senza parcheggi e aree di carico e scarico merci prossime incontra palesi difficoltà, se non addirittura la chiusura“.

Gli espropri, tra l’altro, riguardano anche gli spazi sul retro del capannone, con ripercussioni anche sulle attività di carico e scarico merci. “Non sono state rinvenute soluzioni alternative progettuali che consentano lo spostamento della viabilità e l’accesso al potenziale e previsto locale tecnico dell’opera Skymetro senza la produzione di disagi e danni in capo ai proprietari”, prosegue la comunicazione. E ancora, a fronte di 50 mesi di cantieri previsti nel progetto, “non sono rinvenibili nella documentazione visionabile i criteri per la determinazione delle indennità, nonché la previsione del risarcimento dei danni subiti”.

Preoccupazioni probabilmente infondate, visto che la nuova sindaca Silvia Salis ha intenzione di bloccare il progetto dello Skymetro, come aveva annunciato in campagna elettorale. E il vincolo preordinato all’esproprio deve essere approvato in Consiglio comunale, dove la maggioranza oggi è contraria all’opera. L’obiettivo, rivelato in un’intervista a Genova24, è ottenere una proroga dei termini dal ministero dei Trasporti in modo da studiare un’alternativa e blindare il finanziamento di 398 milioni di euro, ma il viceministro Edoardo Rixi ha già chiuso la porta su entrambi i fronti. Quello che si prospetta è dunque un braccio di ferro col governo Meloni, mentre i comitati continuano a spingere sulla soluzione tram, finora assente dai discorsi della recentissima inquilina di Palazzo Tursi.

Lo Skymetro ha ricevuto il parere positivo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma del documento con le relative prescrizioni – regolarmente trasmesso al Comune, a quanto risulta – non c’è ancora traccia. La conferenza dei servizi andrà avanti, salvo disposizioni diverse dell’amministrazione comunale, ma in assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti la pratica rimarrà di fatto congelata. Per la progettazione della metropolitana sopraelevata, più volte rivista a causa delle criticità evidenziate dai tecnici del ministero, sono già stati spesi circa 14 milioni di euro.