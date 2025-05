Skymetro, Gualco: “Sempre contraria. Progetto sbagliato, scomodo e inutile. Piciocchi non canti vittoria”

Genova. “Anche con il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il progetto dello Skymetro resta profondamente sbagliato. È una struttura enorme, con travi e pilastri che finiscono nel letto del Bisagno. Per costruirla si è dovuto forzare le regole urbanistiche sulle aree esondabili: un rischio inutile per il territorio. In più è scomoda da usare: corre dove non ci sono case, costringe ad attraversare il torrente e le stazioni saranno tutte sopraelevate, da raggiungere con ascensori e scale”.

Così si è espressa la candidata sindaca per Genova Unita Raffaella Gualco sul nulla osta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

“Un disastro per una città con una popolazione sempre più anziana. Per non parlare dell’idea di buttare giù il Firpo Buonarroti: abbattere una scuola perfettamente funzionante per far posto a un sistema di trasporto che nessun’altra città utilizza, ha senso? È una tecnologia superata, pensata male e destinata a diventare un problema, non una soluzione. L’ennesima infrastruttura voluta dal centrodestra e imposta a tanti cittadini. Non solo: vorrei dire a Piciocchi di non cantar vittoria, il fatto che sia arrivato il nulla osta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non significa che sia arrivato il benestare esecutivo. Noi di Genova Unita ci opporremo sempre a quest’opera del tutto inutile”.