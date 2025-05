Skymetro, Gambino (FdI): “Il via libera tecnico mette fine alle strumentalizzazioni politiche”

Genova. “L’approvazione unanime da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è il riscontro autorevole e oggettivo che conferma la validità tecnica e la necessità dello Skymetro per Genova. Un passaggio che sgombra il campo da mesi di polemiche infondate e costruite senza basi reali”.

A dirlo in una nota stampa l’assessore uscente Sergio Gambino, oggi candidato al Consiglio comunale con Fratelli d’Italia in supporto al candidato sindaco Pietro Piciocchi. “Chi ha tentato di screditare l’opera parlando di mancanza di progettualità o peggio ancora di strumentalizzazioni elettorali – aggiunge – oggi si trova di fronte a una valutazione limpida e trasparente da parte di un organismo terzo. È evidente che tutte le ricostruzioni distorte e le fake news diffuse negli ultimi tempi sono state smentite dai fatti.”

“Lo Skymetro non è mai stata un’operazione di propaganda. È una risposta concreta a un’esigenza reale, quella della Val Bisagno, che da troppo tempo attende un sistema di trasporto adeguato. Abbiamo lavorato con metodo e visione, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali e tecnici necessari – conclude poi Gambino – Comprendiamo che per qualcuno sia molto difficile ammettere che questa amministrazione aveva ragione. Ma il tempo della strumentalizzazione politica dovrebbe lasciare spazio a quello della responsabilità. Genova ha bisogno di soluzioni, non di ostacoli messi per calcolo o convenienza”.