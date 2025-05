Appuntamento

Sinistra Alternativa riparte, assemblea pubblica al Cap: “La lotta non si ferma”

Al centro del dibattito come dar seguito "all’esperienza unitaria e come sviluppare, nell’ambito della nostra presenza nelle lotte sociali, ambientali e per il lavoro in città, i temi che hanno innervato il nostro programma e la nostra campagna elettorale"