Sinistra Alternativa, dopo la mancata elezione volano stracci tra Rifondazione Comunista e Pci

Genova. Le recenti elezioni amministrative a Genova, che hanno visto la coalizione di sinistra “Sinistra Alternativa” – composta da PCI, Rifondazione Comunista e Sinistra Anticapitalista – fermarsi all’1,3% dei consensi, al di sotto della soglia di sbarramento del 3%, hanno innescato un acceso dibattito all’interno delle forze comuniste. La delusione per il risultato elettorale, infatti, avrebbe fatto emergere le profonde divergenze strategiche tra il Partito Comunista Italiano (PCI) e Rifondazione Comunista (PRC), culminate in un duro attacco del PCI alle posizioni espresse da un esponente del PRC Marco Sferini.

La tensione è esplosa con la pubblicazione di un articolo intitolato “Per una nuova maturità politica di Rifondazione Comunista” di Marco Sferini, responsabile dell’Organizzazione della Federazione di Savona del PRC, sul sito “la Sinistra quotidiana”. I rappresentati del PCI di Genova e Savona hanno dichiarato di essere rimasti “basiti ma non stupiti” dalle affermazioni di Sferini, interpretandole come un giudizio che di fatto ha “stroncato il progetto di costruzione di una sinistra comunista di alternativa per suggerire le solite alleanze per il suo partito tanto care a lui e a qualcun’altro come lui che si prodiga nell’appiattirsi su un Partito Democratico ed un centrosinistra sempre più lontani dai valori e dalle priorità intrinseche nella storia comunista e della sinistra”.

Il PCI accusa Sferini di non essersi limitato all’analisi, ma di aver “ridicolizzato le altre forze politiche che hanno collaborato a ‘Sinistra alternativa’ fino ad arrivare all’insulto, definendo il nostro PCI ‘una patetica riedizione della grande storia del vero e unico Partito Comunista Italiano'”. Il Partito Comunista Italiano ha però tenuto a precisare che “questa dialettica populista e arrogante non ci appartiene, non è nostra intenzione rispondere utilizzando gli stessi toni”.

Il cuore dello scontro risiede nella diversa interpretazione della strategia politica. Il PCI si dice convinto che “centrodestra e centrosinistra sono due facce della stessa medaglia”, ribadendo la sua posizione di lotta contro un sistema politico omogeneo. Come scrive Sferini, il PCI sostiene che “fuori da noi, tutto è uguale da combattere in eguale maniera”. Al contrario, il PCI legge nelle posizioni di Sferini, e quindi in quelle che sembrano essere la linea di Rifondazione Comunista, l’obiettivo di “stare ‘dentro i processi sociali e istituzionali al tempo stesso'”, ovvero una doppiezza mirata a rientrare nei “palazzi del potere”.

Sferini, secondo il PCI, alcune forze politiche come Alleanza Verdi e Sinistra ed il Movimento 5 Stelle “sono e possono essere interlocutori validi per costruire una sinistra plurale dentro una più vasta alleanza progressista”. Il PCI si chiede “se è davvero convinto che AVS e M5S rinuncino alle loro rendite di potere maturate in questi anni di fedele asservimento al PD e accolgano a braccia aperte Rifondazione in un progetto politico dai contorni indefinibili a cui qualsiasi comunista o persona realmente di sinistra con un minimo di coerenza con le proprie idee ha il dovere di opporsi”.

Il comunicato del PCI si conclude con una forte condanna di quella che definisce “la ‘perla’ dello Sferini-pensiero”: “‘non importa se i miei compagni di strada sono anche quei radicali che si definiscono “liberisti”, oltre che libertari e liberali e che sono filo-israeliani e pro NATO'”. Il PCI ritiene tali affermazioni “inaccettabili e offensive” e “prive di ogni logica politica e intento esclusivamente a minare il progetto di unità dei comunisti all’interno di un fronte della sinistra d’alternativa”, invitando Rifondazione Comunista a fare chiarezza sulla propria linea politica futura, per rispetto anche di “quelle compagne e di quei compagni iscritti al PRC che, come a Genova, non condividono certe proposte e ed una linea politica ambigua e senza prospettive come quella promossa da Sferini e da altri dirigenti di quel partito”.