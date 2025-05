Silvia Salis, l’elezione “caso nazionale” finisce sul Times: “Duro colpo per la coalizione di Giorgia Meloni”

Genova. L’elezione di Silvia Salis come nuova sindaca di Genova diventa un caso nazionale. E come tale sta suscitando interesse anche nei media esteri. Il quotidiano britannico Times, infatti, le ha dedicato un articolo, finito nell’homepage esteri, in cui la tornata elettorale genovese viene presa in esame in quanto avrebbe “inferto un duro colpo alla coalizione di destra di Giorgia Meloni“.

La vittoria del centrosinistra a Genova è “una delle tante sconfitte subite dalla coalizione del Primo Ministro lunedì nelle elezioni locali” e di fatto, secondo i commentatori inglesi, sarebbe una svolta il campo progressista dopo i “precedenti litigi che hanno indebolito l’opposizione e che hanno avvantaggiato enormemente la Meloni”. Un cambio di passo sottolineato dalla stessa neo-sindaca ai cronisti del Times: “La mia vittoria ci fa riflettere su come, se i partiti progressisti in Italia si uniscono, la destra perde ogni argomento e possiamo vincere a livello locale e nazionale“.

Nell’articolo viene riportato anche il commento di Matteo Renzi, citato come sostenitore della Salis – “I sondaggi dicono che Meloni è molto forte, ma non è vero. Un incantesimo è stato spezzato” per poi tornare sulle argomentazioni di Silvia Salis sul tema: “Meloni aa svolto un valido lavoro sulla scena internazionale, ma meno nella politica nazionale divisiva“.

“Lunedì – continua Tom Kington, inviato del Times a Roma – le coalizioni di centrosinistra hanno anche vinto una contesa elettorale a Ravenna e hanno superato i raggruppamenti di destra in vista dei ballottaggi a Taranto e Matera, nel sud Italia — ma le contese hanno coinvolto solo due milioni di elettori in Italia. I partiti di opposizione dovranno lavorare di più per unirsi alle elezioni regionali in autunno, in cui 17 milioni di italiani potranno votare“.

“Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e principale avversaria della Meloni, ha faticato a eguagliare la Meloni in prontezza di spirito e carisma e ha litigato con Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle”. Ha osservato il giornalista britannico prime di riportare il commento di Silvia Salis: “Schlein e Conte devono ricordarsi che hanno più cose in comune di quelle che li dividono. Si tratta di allenarsi a coesistere, come in un matrimonio“.

Un vantaggio, secondo il cronista, che l’opposizione avrà “in vista delle elezioni regionali in autunno, prima delle elezioni nazionali nel 2027” sono le fratture all’interno della stessa coalizione della Meloni, che potrebbero essere esacerbate mentre i suoi partner “lottano per scegliere i candidati regionali”.

Infine un commento sulla vittoria: “Lo sport insegna a combinare la pianificazione quotidiana e a lungo termine – ha detto Salis al Times – Ti alleni per la competizione di domani e per le prossime Olimpiadi tra quattro anni. La politica ha bisogno della stessa abilità”.