Comunali e ipotesi ballottaggio, Salis: “I dati ci danno in grande vantaggio. Altri candidati? Tutti progressisti”

Genova. Niente accordi con gli altri candidati in caso di ballottaggio alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Silvia Salis, candidata del campo largo, lo ha fatto capire a margine della chiusura della campagna elettorale del Pd, in piazza Sciesa a Pra’, cui ha partecipato anche la segretaria nazionale Elly Schlein.

“La maggior parte delle candidate e dei candidati sono più riconducibili a un’area ovviamente progressista -ha detto Salis – i dati ci danno un grandissimo vantaggio in caso si andasse al ballottaggio, per cui non è questione di accordi, io penso che l’elettorato si riconoscerà nel candidato o nella candidata di riferimento per la loro area”.

La candidata sindaca ha quindi replicato, in maniera indiretta, agli attacchi del centrodestra sullla decisione di chiudere la campagna con i singoli leader della coalizione, definita una sorta di “prova” della disunità del campo largo: “Io sono una candidata civica – ha chiarito – ho aperto da sola e chiuderò da sola. Il sostegno dei partiti della mia coalizione è evidente tutti i giorni di questa settimana, inoltre mi sembra che sul palco di Piciocchi ci sia solo Matteo Salvini, tutti gli altri si sono collegati con un video. Capisco che stiano molto indietro nei sondaggi, ormai non sanno più che pesci prendere, però ogni polemica che fanno in questa settimana è sempre più ridicola”.

Salis ha poi confermato che la decisione di portare leader diversi ogni giorno sia anche una sorta di strategia: “È stata una formula che ha tenuto altissima l’attenzione sulla nostra coalizione, sulla nostra candidatura – ha chiarito – ma ripeto, io sono una candidata civica che ha vissuto questa campagna elettorale, a differenza del candidato della destra, senza puntelli, senza bisogno di farmi venire a aiutare da un vicesindaco o da una vicesindaca. Ho vissuto questa campagna elettorale in prima persona, ho aperto da sola, con la mia coalizione lì e la mia squadra davanti a me mentre parlavo, e chiuderò esattamente nello stesso modo. Questa è una candidatura per Genova, per le genovesi e i genovesi, e noi siamo pronti a fare una grande festa domani sera alle sette in piazza della Vittoria”.