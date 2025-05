La candidata del Pd Silvia Cavanna pubblica gli insulti arrivati sui social: “Oca, tornatene in cucina”

Genova. “Dovevo rimanere in cucina o magari farmi delle sane s….e invece di parlare. Delle svariate decine di commenti di questo tenore che ho ricevuto, la quasi totalità arriva da uomini bianchi non particolarmente giovani”.

È lo sfogo di Silvia Cavanna, candidata al consiglio comunale nella lista del Pd a sostegno di Silvia Salis, che ha deciso di condividere sui social un video in cui mostra tutti gli insulti ricevuti sui social negli ultimi dieci giorni.

“Oca”, e ancora “Tu sei un ratto di fogna e zecca”, “Vai a cucinare siete una banda di nullafacenti”, “Vai a lavorare cretina”: sono solo alcuni dei commenti comparsi sulla pagina Facebook di Cavani, ingegnera 33enne che nella sua presentazione si è definita “femminista e antifascista”.

“Ho sbirciato nei loro profili: molti hanno foto con figlie e nipotine, con animali domestici. Uomini normali – è il commento della candidata agli autori degli insulti – Probabilmente nessuno di loro, se mi incontrasse per strada, mi direbbe in faccia di andare a s….e invece di parlare. Non si tratta di un fenomeno isolato, è la quotidianità. E, nonostante tutto, io sono privilegiata. Perché le sorelle con la pelle non bianca o con background migratorio, le sorelle trans o in generale appartenenti alla comunità lgbtqia+, le sorelle con disabilità affrontano di molto peggio, tutti i giorni, soprattutto quando decidono di scendere in piazza o esporsi sui social media con le proprie idee”.

“Si può agire violenza anche con le parole – conclude Cavanna – E se non vedete il problema o se, vedendolo, lo ignorate, siete parte del problema”. Il video ha totalizzato decine di condivisioni e quasi trecento tra commenti e reazioni.